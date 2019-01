El campeón Junior inicia el año con otro título: Superliga

Luis Fernando Suárez arrancó de la mejor manera su etapa como entrenador del Junior de Barranquilla, con un título, el de la Superliga (que enfrentaba a los dos campeones del 2018), la cual logró este domingo al derrotar por penaltis al Deportes Tolima, en una final heroica para el portero Sebastián Viera, que atajó tres penaltis, y del atacante Luis Carlos Ruiz, quien hizo el gol que empató el marcador global. En Barranquilla ya se prendió el carnaval.

El Junior de Suárez tuvo un estreno amargo el miércoles pasado al perder el partido de ida, 1-2, en el Metropolitano. Ese día, el entrenador aseguró que su equipo había hecho todo para ganar, pero que el Tolima se había defendido bien. Él también se defendió de las primeras críticas que recibió de la prensa barranquillera. El escenario para remontar era adverso en el juego de vuelta porque Junior tenía que ganar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué contra un Tolima que apela, sobre todo, al orden defensivo. Sin embargo, Junior aprovechó que su rival exageró su juego de precaución y creyó tener el título en el bolsillo.

Ruiz los puso a soñar

Luis Carlos Ruiz fue el primer héroe del partido para Junior al anotar el gol del triunfo 0-1, el del empate en el global (2-2). Esto sucedía en el minuto 47 del segundo tiempo, cuando el cuadro de Ibagué se preparaba para festejar, y el costeño se resignaba. Con ese resultado se fueron a los penaltis.



“Gracias a Dios se vuelve a marcar en un partido tan importante, gracias a Dios se dio al final y pudimos conseguir el título. Es una alegría enorme porque vengo trabajando para aportarle al equipo. Esta tarde es mágica para mí porque pudimos ganar el título”, dijo Ruiz al final del juego.



En el desempate por penaltis surgió el otro héroe del Junior, el portero Sebastián Viera, un veterano de mil batallas que esta vez atajó tres cobros. La Copa de la Superliga debe llevar estampado su apellido.

Los jugadores del Junior celebran el título. Foto: Juan Carlos Escobar

“Esto es para la gente que sufrió un poco el partido pasado, pero ganamos en una plaza difícil y en los penaltis. Gracias a Dios estuvimos bien. Terminamos el año campeones y empezamos el año de campeones”, dijo Viera en Win Sports. El portero tenía bien estudiados a sus rivales, además de contar con la ayuda del portero suplente, José Luis Chunga, quien le indicó a dónde debía tirarse. Acertaron tres veces.



“Ellos tienen a Diego Rojas (preparador de arqueros del Tolima), quien estuvo casi ocho años con nosotros y nos conoce, y le decía todo a (Álvaro) Montero; entonces yo tenía a Chunga, que me decía a dónde iba. Pero a Montero le dije, ‘te van a pagar todo para el otro lado que te dice Rojas’, y ahí lo descolocamos”, contó Viera, quien les atajó a Mosquera, Robles y Gordillo.

Gran estreno de Suárez

Este es el mejor estreno que podía esperar el técnico Luis Fernando Suárez, quien luego de dejar a Equidad decidió asumir este difícil reto en la dirección técnica del Junior, en reemplazo de Julio Comesaña, quien se fue a dirigir al Colón de Argentina. Suárez no hizo grandes movimientos para esta temporada. Tiene prácticamente el mismo equipo campeón de la liga y subcampeón de la Copa Suramericana, con excepción de Jarlan Barrera y Yony González, así que su idea fue la de darle continuidad a ese plantel, a potenciar la memoria de juego que ya traía el equipo costeño.



“Lo más importante es que si hubo un merecedor ganador de esta Superliga fue Junior, por todo lo que hizo en los dos partidos, tanto en Barranquilla como acá (Ibagué). Aquí también propusimos juego ofensivo, y ellos buscaron defenderse bien; pero me parece que dentro de todo el trámite éramos más nosotros, y (el título) es merecido. Ahora ganamos este título y empezando carnaval (en Barranquilla)”, dijo ayer el técnico.



Suárez, quien tiene enorme experiencia internacional: estuvo en dos mundiales, con Ecuador y Honduras, y dirigió en Perú y en México, no ganaba un título en Colombia desde 1999, cuando conquistó la estrella con Atlético Nacional. Logró muy rápido lo que no hizo con equipos como Pereira, Tolima, Cali y Equidad, por citar a los que ha dirigido en el fútbol local y con los que no ganó.

Ahora sí, los penaltis

Junior tuvo un 2018 de pesadilla con los penaltis. Por esa vía falló 4 en la Copa Libertadores y 3 en Copa Suramericana. De hecho, los malos cobros le costaron ese título internacional en la final contra Paranaense, con episodios infortunados como el penalti que erró Jarlan en el tiempo suplementario.

Sebastián Viera (azul) festeja su actuación. Foto: Juan Carlos Escobar

En este 2019, el equipo parece exorcizar ese mal que tanto daño le había hecho, con el primer desempate por esta vía que tiene en la temporada y que ganó con cobros acertados de Sebastián Hernández, Víctor Cantillo y Rafael Pérez. Y las tres atajadas de Viera. “Gracias a Dios, nos lo merecemos porque hemos ganado muy bien; de local no tuvimos la eficacia, no pudimos meterla. Mucho mérito para el grupo”, dijo Teófilo Gutiérrez.



