¡Arranca la Copa Colombia! Así será el formato para este 2019

Tras el inicio de la Liga y el Torneo de ascenso, tan sólo falta por subir su telón la Copa Colombia, un evento que reúne a los equipos de la Primera y Segunda División del balompié nacional. Para la presente temporada, el campeonato presenta un par de variaciones en su estructura con respecto a lo visto en 2018. Mucha suerte para cada uno de los clubes que buscarán alzar un trofeo más en juego.

La primera fecha de la Copa arranca este miércoles. Vea los aspectos para tener en cuenta con respecto a dicho evento.





¿Cuántos equipos disputarán esta Copa Colombia?



El campeonato cuenta con la participación de los 20 clubes que juegan en la Liga y los 16 que hacen parte del Torneo de ascenso, para un total de 36 equipos en acción.



¿Cómo es el formato de la Copa 2019?

​

Está distribuido en tres fases:



Fase 1: Cuenta con la presencia de 28 clubes distribuidos en siete grupos, de cuatro equipos cada uno, y conformados previamente por la Dimayor según su ubicación geográfica y regional.



En esta ronda, cada equipo enfrentará partidos de ida y vuelta contra los rivales de grupo. Los ganadores de cada zona y el mejor segundo de todos, avanzarán a los octavos de final.



Vale mencionar, que en esta fase no jugarán los ocho equipos de la Liga que participan en Copa Libertadores y Copa Suramericana, estos clubes ya aseguran su presencia en los octavos de final.



Fase 2: Son los octavos de final, en esta parte de la Copa, los ocho clasificados de la ronda de grupos se enfrentarán con los ocho equipos de la Liga que afrontaron compromisos de Copa Libertadores y Copa Suramericana.



Estos encuentros se disputarán con el formato de ida y vuelta y dichas llaves se definirán por sorteo.



Fase 3: Esta ronda comprende los cuartos de final, las semifinales y la gran final. Duelos que se jugarán en el formato de ida y vuelta.



¿Cómo están conformados los grupos de la Copa?

Como se mencionó anteriormente, la Dimayor tuvo en cuenta el criterio regional para la conformación de cada grupo y, por ello, quedaron estructurados de la siguiente forma:



Grupo A: Envigado, Leones, Jaguares y Pereira.



Grupo B: Boyacá Chicó, Patriotas, Bogotá y Santa Fe.



Grupo C: Llaneros, Tigres, Fortaleza y Millonarios.



Grupo D: Bucaramanga, Cúcuta, Alianza Petrolera y Valledupar.



Grupo E: Real San Andrés, Barranquilla, Unión Magdalena y Real Cartagena.



Grupo F: América, Pasto, Universitario de Popayán y Atlético.



Grupo G: Quindío, Cortuluá, Huila y Orsomarso.



Los ocho equipos de la Liga ya clasificados a los octavos de final y que tienen esta ventaja por afrontar torneos internacionales son: Junior, Tolima, Medellín y Nacional (Copa Libertadores). La Equidad, Águilas Rionegro, Once Caldas y Cali (Copa Sudamericana).



¿Qué premio recibe el campeón de la Copa Colombia?

El club campeón de la Copa tendrá derecho a participar en la Copa Libertadores de 2020 desde la segunda fase previa a los grupos.



¿Cuántos equipos han sido campeones de la Copa?

Tan sólo nueve clubes han logrado alzar el trofeo de la Copa Colombia a lo largo de la historia (cabe decir que este torneo se retomó en 2008):



Atlético Nacional: 4 títulos (2012, 2013, 2016 y 2018).



Santa Fe: 2 títulos (1989 y 2009).



Millonarios: 2 títulos (1953 y 2011).



Junior: 2 títulos (2015 y 2017).



Cali: 1 título (2010).



Medellín: 1 título (1981).



Tolima: 1 título (2014).



La Equidad: 1 título (2008).



Boca Juniors de Cali: 1 título (1951).



FUTBOLRED