Colombia, a la Copa América de Brasil con nuevo técnico

El hecho futbolístico más importante del 2019 para la Selección Colombia de fútbol de mayores será la disputa de la Copa América, el torneo de naciones más antiguo del mundo y al que el equipo llegará con nuevo entrenador, que sería elegido a comienzo de año para preparar esa participación.



Este será el primer gran desafío que tendrá la Selección Colombia desde la salida de José Pékerman, el técnico argentino que estuvo en el banquillo desde enero del 2012 y hasta después del Mundial de Rusia 2018, en el que Colombia quedó eliminada en octavos de final. Así que la Copa América representa un enorme reto para el equipo nacional, que solo una vez ha podido ganar el título continental, en el 2001, cuando fue local.

En las últimas ediciones, Colombia no ha cumplido las expectativas. En Argentina 2011 quedó fuera en cuartos de final y en Chile 2015, ya con Pékerman, llegó a la misma instancia. Sin embargo, en la edición del centenario, disputada en Estados Unidos en el 2016, mejoró su figuración al terminar en el tercer lugar del torneo que ganó, tal como en 2015, Chile, que ahora es dirigido por Reinaldo Rueda.



El equipo colombiano tendrá la dificultad de iniciar una nueva etapa con otro seleccionador, que por ahora es incierto, más allá de los diálogos con el portugués Carlos Queiroz y un acercamiento que hubo con el brasileño Luiz Felipe Scolari. A Colombia también le puede pasar factura el hecho de no haber competido en la última fecha Fifa, desaprovechando la oportunidad de reunir al equipo. Y por delante solo tiene una jornada oficial de amistosos, que se disputará en marzo. Así que el nuevo entrenador tendrá poco tiempo para implementar su estrategia y su trabajo en la selección.

Colombia, de acuerdo con sus actuaciones en los últimos años, desde el Mundial de Brasil 2014 cuando ocupó el quinto lugar, se ha ganado un importante estatus a nivel suramericano y es vista con respeto por Brasil y Argentina, que siempre son favoritas, y por las otras potencias del continente como Uruguay y Chile. Llegará a la Copa de Brasil con la expectativa de tener una buena participación.



Colombia cuenta con una base de jugadores de experiencia para encarar ese torneo, con James Rodríguez como su mejor futbolista del momento –en espera de si cambiará de club en enero o se mantiene hasta junio en el Bayern Múnich– y con otros talentosos indiscutibles como Juan Guillermo Cuadrado, el portero David Ospina, el volante Carlos Sánchez, el atacante Carlos Bacca y el delantero Falcao García, que llegará al torneo con 33 años, como uno de los más experimentados de la selección.



También hay otros futbolistas que ya son una realidad en esta renovación, como los jóvenes defensores Yerry Mina y Dávinson Sánchez, que actúan en el fútbol de Inglaterra, o los volantes Wílmar Barrios y Juan Fernando Quintero, del fútbol argentino, o el delantero Miguel Borja, que este año fue campeón en Brasil con Palmeiras. En fin, hay una base, hay nuevos jugadores, pero falta el entrenador.



Como aún no se define cuándo empezará la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, si a finales de 2019 o en el 2020, la Copa América es el máximo escenario de selecciones que tendrá Colombia y no lo puede desaprovechar. Sin embargo, la gran favorita al título será Brasil, por la responsabilidad que tiene al ser local y para borrar la experiencia que le quedó de los últimos dos mundiales, en especial el de 2014 cuando fue el anfitrión y recibió la derrota 7-1 a manos de Alemania.



El torneo se disputará del 14 de junio al 7 de julio, con la presencia de 12 selecciones, las 10 suramericanas más dos invitados especiales que serán Catar y Japón. Se jugará en los estadios Maracaná, en Río de Janeiro; el Arena do Gremio, en Porto Alegre; el estadio Mineirão, en Belo Horizonte; el arena Fonte Nova, en Salvador, y el Arena Corinthians y el Morumbi, en São Paulo. La inauguración del certamen será en el Morumbi y la final se jugará en el Maracaná.



DEPORTES