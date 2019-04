'En Santa Fe debe haber un recambio total': César Pastrana

En vísperas del clásico contra Millonarios, y en medio de la tormenta que vive Santa Fe por su mala temporada, este martes el expresidente del equipo cardenal, César Pastrana, aseguró, al ser consultado por periodistas en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol, que Santa Fe necesita una reestructuración total.

"Aquí no solamente hay que mirar el cuerpo técnico, sino también la parte estructural del equipo y hay que hacer un recambio total, porque definitivamente no fue bueno el semestre y las cosas no pueden seguir con este rumbo. Esta junta, en cabeza de Juan Andrés (Carreño), tiene que mirar y saber que debe traer jugadores nuevos y apoyar al cuerpo técnico. Camps demostró conocer al futbolista colombiano, esperemos que le vaya bien", dijo el dirigente que actualmente integra el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.



"Para mí hay que hacer cambios estructurales en todo sentido. Cambios desde todo punto de vista", agregó Pastrana.

Pastrana no quiso referirse en detalle a la situación del actual presidente, Andrés Carreño. "Sólo la Junta directiva puede decidir sobre la continuidad de Juan Andrés", dijo el dirigente.



Pastrana comandó la reciente época dorada de Santa Fe, cuando logró tres estrellas y el título de la Copa Suramericana, entre otros títulos. El dirigente dejó el cargo a mediados del año pasado.



"Invito a este comité, hay unas responsabilidades, que miren para lo que viene, y hacer un revulsivo y mirar hacia dónde se va a ir, porque la afición espera recambio. El segundo semestre tiene que ser muy positivo", puntualizó.



DEPORTES