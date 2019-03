Los casos de racismo en el fútbol colombiano

El racismo en Colombia es un tema que ha traspasado hasta el ámbito deportivo. En el fútbol hay varios antecedentes que advierten casos de insultos y denuncias sobre el tema. Estos son los más sobresalientes.

Los casos

En el año 2012, luego de un encuentro entre Deportivo Pasto y La Equidad, en el estadio Libertad, el equipo local fue sancionado por Dimayor luego de que sus hinchas gritaran a los jugadores Leudo y Carmelo Valencia en el minuto 83, cuando el club bogotano ganaba 3-1.



Uno de los casos más sonados fue en el año 2017, durante el encuentro entre Millonarios contra Once Caldas, el jugador Duvier Riascos declaró que desde la tribuna le gritaron: 'Negro HP'.



El pasado mes de septiembre del 2018 la Comisión Disciplinaria del campeonato suspendió por ocho partidos al uruguayo Lucero Álvarez, arquero de Rionegro Águilas, por “emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista, contra un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario”.



Además lo multó con 31.249.680 pesos y le prohibió el acceso a los estadios por la misma causa. Los hechos ocurrieron al final del partido entre Rionegro Águilas y Once Caldas, el pasado 10 de septiembre. Según el informe del árbitro Nolberto Ararat, Álvarez empleó lenguaje ofensivo y racista contra el técnico del Once Caldas, Húbert Bodhert.



Este jueves el arquero de Santa Fe Miguel Solís denunció insultos por parte de la hinchada azul: ‘Estaban gritando cosas feas como simio, mico y creo que aquí en Colombia eso no puede suceder. No sé qué educación recibieron, pero nunca lo había escuchado en un estadio de acá. Fue la tribuna’, dijo el arquero.



