Caso de supuesta xenofobia contra Luis Manuel Seijas, en investigación

La Comisión Disciplinaria del campeonato no tomó ninguna decisión, por ahora, sobre la denuncia del jugador de Santa Fe Luis Manuel Seijas, por supuestos actos de xenofobia de parte de Cristian Palomeque, integrante de Equidad, en el partido que ambos equipos igualaron 1-1 el sábado en El Campín.

Después del partido, en la zona mixta, el venezolano dijo que Palomeque lo había insultado. "A mí que me digan hijo de puta, que se metan conmigo, que digan lo que sea, pero que me vengan a decir venezolano de mierda demuestra una ignorancia tal de ese muchacho que la verdad me da lastima con él (Palomeque)", comentó Seijas.



El propio presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, había pedido que se abriera una investigación al respecto. Por ahora, la Comisión busca pruebas.



"La intención de la máxima autoridad del Fútbol Profesional Colombiano, es esclarecer la denuncia de xenofobia que manifestó el jugador venezolano al servicio del club bogotano en sus declaraciones ante los medios de comunicación, después de finalizado el encuentro disputado en el estadio El Campín. Esta es la segunda oportunidad que Luis Manuel Seijas, señala que es víctima de insultos discriminatorios durante la competencia", dice el comunicado emitido el domingo por la Dimayor.



DEPORTES