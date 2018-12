Carlos Betancur pitará la final de la Liga entre Medellín y Junior

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán el partido correspondiente a la final de vuelta en la Liga II-2018:

LIGA AGUILA II – 2018

Final - Vuelta

Independiente Medellín vs Atlético Junior

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Cristian de la Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Hermínzul Calderón – Asocafa

Emergente: Nicolás Gallo – Caldas

