Dimayor cambió los horarios de dos partidos de la fecha 5

Dimayor anunció este martes el cambio de horario de dos partidos de la fecha 5, cuya programación había anunciado este lunes. El encuentro Millonarios vs. Huila, que iba el sábado 16 de febrero a las 7:45 p. m, ahora irá a las 3:15 p. m. A esa hora iba a jugarse el partido Junior vs. Rionegro, que pasa a la noche.



Así queda la programación.

16 de febrero



Millonarios FC vs Atlético Huila

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



Alianza Petrolera vs Once Caldas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Independiente Medellín

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN TV



Atlético Junior vs Rionegro

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports





17 de febrero



Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de techo

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: RCN TV



Patriotas FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



19 de febrero



Deportivo Cali vs Unión Magdalena

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



