En duelo parejo y cerrado, Cali y Junior empataron 0-0 en Palmaseca

Deportivo Cali igualó 0-0 con Junior este miércoles en el estadio de Palmaseca por la fecha 16 de la Liga I-2019 y ascendió al quinto lugar, con 24 puntos, superando por diferencia de gol al América. Por su parte, el cuadro barranquillero es tercero con 28 puntos, los mismos del Tolima, que es segundo.

El encuentro empezó con acciones importantes de ambos bandos, pero después se diluyó con poca profundidad, factor que contribuyó al buen trabajo de las defensas. El arquero uruguayo Sebastián Viera fue el hombre más destacado del partido al evitar con varias atajadas que el Cali consiguiera la victoria.

Luis Díaz llevó susto a los 23 segundos con un remate que devolvió el vertical izquierdo. El local respondió con Danny Rosero, pero el marcador no se abrió.



A los 6 minutos, Yeison Tolosa remató, el arquero Sebastián Viera soltó el balón en la raya e increíblemente Féiver Mercado desperdició la primera gran oportunidad para el local.



El visitante volvió a arrimarse a los 26, pero Camilo Vargas se barrió al piso y evitó que la llegada terminara en gol.



Los equipos afloraron y jugaron más en mitad de cancha que en la zona de resolución.

A los 31, Delorenzi subió a recibir un cobro de Juan Camilo Angulo, aunque Viera metió la mano y salvó a su equipo. Luego, Carlos Rodríguez puso a prueba los reflejos del guardameta uruguayo, que evitó, una vez más, que el esférico entrara.



Mercado cobró un tiro libre frontal a los 37 minutos al horizontal izquierdo, pero el balón dio en el vértice y salió.



En el comienzo del segundo tiempo Yeison Tolosa disparó rastrero al palo derecho de Viera, que vio cómo milagrosamente se perdió la intención del volante azucarero.



Carlos Rodríguez se aproximó con peligro por la mitad entre varios rivales, pero su remate de zurda se fue desviado.



Junior tomó un segundo aire para ir en busca del área de Vargas y con Matías Fernández protagonizó una interesante acción que evacuaron los defensas verdiblancos. Luis Díaz también tuvo una con su acostumbrado desequilibrio ante Danny Rosero, pero no definió con precisión.



A los 38 Agustín Palavecino le sirvió como con la mano un centro a Mercado, pero nuevamente el delantero atlanticense desperdició, esta vez con golpe de cabeza, en una de las opciones más claras del elenco vallecaucano.



Vargas ratificó su buen momento al atajar un frentazo de Willer Ditta tras un cobro de esquina de Díaz, dejando respirar tranquilos a los hinchas azucareros. Y después atajó el que pudo ser un gol de Viera desde su portería.



Síntesis

​

Cali 0-0 Junior

Deportivo Cali: Camilo Vargas (7); Juan Camilo Angulo (5), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6), Matías Cabrera (6), Andrés Balanta (6), Christian Rivera (6), Carlos Rodríguez (6), Yeison Tolosa (6) y Féiver Mercado (6).

D.T.: Lucas Pusineri.



Cambios: Agustín Palavecino (6) por Matías Cabrera (18 ST), John Édison Mosquera por Yeison Tolosa (27 ST) y Richard Rentería por Francisco Delorenzi (30 ST).



Junior: Sebastián Viera (8); David Murillo (6), Rafael Pérez (6), Willer Ditta (6), Gabriel Fuentes (6); Leonardo Pico (6), James Sánchez (6), Matías Fernández (5), Roger Torres (5); Luis Díaz (6) y Michael Rangel (5).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Cambios: Fabián Sambueza (5) por Roger Torres (17 ST), Enrique Serje por Matías Fernández (45+2 ST).



Goles: no hubo



Amonestados: Carlos Rodríguez (23 ST) por Cali. Roger Torres (17 PT), Rafael Pérez (16 ST) por Junior.



Expulsados: No hubo.

Partido: Regular.



Estadio: Palmaseca



