Santa Fe busca la redención en su visita al Bucaramanga

Atlético Bucaramanga recibe la visita de Independiente Santa Fe en compromiso válido por la fecha 14 de la liga I – 2019. El onceno leopardo quiere certificar los tres puntos obtenidos a mitad de semana frente a Envigado con una victoria en condición de local y frente a su público.

El equipo leopardo que se encuentra en la posición once con 13 puntos espera sumar tres unidades más para estar más cerca del grupo de los ocho mejores. Las sesiones de entrenamiento realizadas durante un par de días, hicieron énfasis en tener un onceno con seguridad defensiva, salida por los costados y efectividad en el frente de ataque.



“Tenemos un reto importante por superar, pese a que Santa Fe no atraviesa por buen momento, es un equipo con buenos jugadores y sabemos que vendrá con el objetivo de ganar. Hemos preparado un partido donde tenemos que ser fuertes en los duelos hombre contra hombre y convertir goles que son los que permitirán que ganemos los tres puntos que necesitamos, para estar tocando la puerta al grupo de los ocho mejores”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Carlos Giraldo.



De otra parte, las principales novedades en la formación, serán las ausencias de Harold Gómez quien acumuló cinco tarjetas amarillas y pagará fecha de sanción, de igual forma, por lesión, el conjunto leopardo no contará con su delantero Sergio Romero. En este orden de ideas, los llamados a sustituirlos serían Luis Mena y Roque Caballero, respectivamente.



“Hemos realizado un trabajo técnico y táctico en el cual se busca que nuestros jugadores pongan en práctica los diversos movimientos en fase ofensiva y defensiva. Santa Fe es un equipo fuerte en defensa y que sabe contragolpear, tenemos que estar seguros en defensa y con tenencia de balón en el medio campo para obtener un buen resultado”, expresó el asistente técnico leopardo Víctor Hugo González.



La última victoria de Atlético Bucaramanga en condición de local frente a Independiente Santa Fe, fue el día 4 de marzo de 2018, uno por cero con gol de Franco Arizala. Para este encuentro se espera que el onceno leopardo logre los tres puntos y pueda estar más cerca al grupo de los ocho mejores.

Santa Fe y un nuevo reto contra Bucaramanga

Independiente Santa Fe enfrenta un nuevo partido y un nuevo reto para esta Liga I-2019. El reto es insólito y decepcionante para la hinchada cardenal, debido a que debe ganar por primera vez en 14 fechas del torneo. Los rojos enfrentan a Bucaramanga en el Alfonso López, a las 6:00 p.m. este domingo, equipo que viene de ganar en su visita a Envigado.



Los bogotanos suman apenas 8 puntos de 39 posibles en las 13 fechas disputadas del torneo y ya empiezan a pensar en el siguiente torneo, pues están en la parte baja de la tabla y solamente podrían sumar 26 unidades si ganan los cuatro partidos que le restan.



Gerardo Bedoya, entrenador, dejó sorpresa en los convocados hacia Bucaramanga. La principal novedad es que Geovanni Banguera, arquero que fue refuerzo, no está convocado. Además, llamó a Dylan Barrero, un juvenil para la parte ofensiva.



"Banguera me parece un gran arquero. En algún momento se tomó una determinación y no fue fácil. Solís lo ha hecho bien y ha venido trabajando, es de los primeros que me llega al entrenamiento y da ejemplo, creo que se ganó la posibilidad de jugar. Dylan es un crack, es muy bueno y hace rato quería traerlo. Estuvo en Selección Colombia y no había podido arrimarlo antes por las circunstancias del equipo. Han sido complicadas como para darle la responsabilidad tan rápido a un muchacho tan joven", comentó.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos, Luis Mena, Henry Pernía, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Rafael Robayo, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero.

D.T.: Carlos Giraldo.



Santa Fe: Miguel Solís; Carlos Arboleda, José Moya, Fainer Tojiano, Juan David Valencia; Juan Roa, Baldomero Perlaza; Fabio Burbano, Johan Arango, Arley Rodríguez; Brayan Perea.}

DT: Gerardo Bedoya





JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.





FUTBOLRED