Bucaramanga resigna puntos en casa: empató 1-1 contra Once Caldas

Atlético Bucaramanga saltaría al gramado del estadio departamental Alfonso López para disputar un partido que marcaría en gran parte sus posibilidades de clasificar al grupo de los ocho mejores. Once Caldas octavo en la tabla de posiciones con el objetivo de defender su posición y permanecer en el grupo de privilegio en la liga I – 2019.

Sonaría el silbato del juez central Nolberto Ararat y los primeros minutos mostrarían la iniciativa para Atlético Bucaramanga que siendo un equipo corto entre líneas, intentó salir con el dominio de la esférica, entre tanto, Once Caldas un equipo ordenado en cada una de sus líneas y con salida constante por los costados.



En el minuto 19 Atlético Bucaramanga anotaría gol, en aparente fuera de lugar, por intermedio de Maximiliano Núñez, quien después de tomar un rebote en cobro de tiro libre, remata al palo mano derecha del portero Ortiz que nada pudo hacer, de esta forma, el conjunto leopardo decretaría el uno por cero a su favor.



Ahora bien, Once Caldas tendría en los primeros 35 minutos tres oportunidades de gol que no pudo convertir, tras la notable actuación del portero leopardo Nelson Ramos, que fue figura en el primer tiempo. Sin embargo, el equipo albo encontraría el gol de la paridad sobre el minuto 39 de la primera parte cuando el defensor David Gómez, ingresa al área y remata al palo izquierdo para igualar el marcador uno por uno.



Sobre el minuto 44 en una notable actuación el portero Ramos evita la segunda caída de su portería en dos oportunidades. Terminaría el primer tiempo con empate uno por uno, marcador un tanto injusto para el visitante que hizo más por el partido en la primera mitad.



Para el segundo tiempo, la iniciativa fue para Atlético Bucaramanga, sin embargo el equipo albo, en el minuto 9, tuvo la primera opción en los pies de García y nuevamente el portero Ramos evitó el gol para equipo visitante.



En el minuto 21 de la segunda parte, el juez central del compromiso anuló gol al equipo blanco ante una supuesta mano en ataque. En el minuto 22, el juez central, no sanciona pena máxima a favor de Once Caldas, después de una aparente falta del zaguero Pernía sobre Nieto.



Transcurridos 25 minutos del segundo tiempo, Once Caldas con dominio del partido y ejerciendo presión alta intentó anotar, con volumen ofensivo, el gol de la victoria. De otra parte, el conjunto leopardo intentaría la salida por los costados pero con poco orden en el sector medio de la cancha y huérfano en el frente de ataque.



Sobre los últimos diez minutos, Atlético Bucaramanga tendría dos opciones claras de gol por intermedio de Jhon Pérez donde fue exigido el portero Ortiz y respondió correctamente para evitar la caída de su portería.



Terminaría el partido con el empate uno por uno, marcador un tanto injusto, teniendo en cuenta que Once Caldas dominó ampliamente y tuvo siete opciones de gol que evitó el portero leopardo Ramos. Atlético Bucaramanga, con este empate cedió en gran parte las opciones de clasificar en el grupo de los ocho, mientras Once Caldas se ratifica dentro de los ocho mejores.

Atlético Bucaramanga 1 – Once Caldas 1

Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos (8), Harold Gómez (4), Henry Pernía (5), Jonatán Ávila (5), Luis Mena (4), Alejandro Bernal (5), Gabriel Gómez (4), Rafael Robayo (4), Sherman Cárdenas (5), Sergio Romero (4) y Maximiliano Núñez (6).

DT: Carlos Giraldo.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6), Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (6), Andrés Correa (6), David Gómez (6), Sebastián Guzmán (5), Harlin Suarez (6), Edwin Velasco (6), Kevin Londoño (6), Juan Pablo Nieto (6) y Ménder García (6).



DT: Hubbert Bodhert.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Núñez (19 PT).



Goles Once Caldas: Gómez (39 PT).



Cambios Atlético Bucaramanga: Cesar Quintero (4) por Gómez (1 ST), Johan Caballero (5) por Bernal (16 ST) y Jhon Pérez por Romero (23 ST).



Cambios Once Caldas: Juan Salcedo por García (25 ST), Javier Reina por Nieto (34 ST) y Jena Carlo Blanco por Gómez (42 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Once Caldas: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Bernal (38 PT), Pernía (29 ST) y Quintero (43 ST).



Amonestados Once Caldas: Velasco (13 ST), Gómez (17 ST) y Ochoa (31 ST).



Detalle: Maximiliano Núñez tres goles en dos partidos con Atlético Bucaramanga.



Figura: Nelson Ramos arquero Atlético Bucaramanga (8).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Nolberto Ararat Mora (5).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.