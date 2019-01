Benedetti y Balanta, dos canteranos del Cali que se acercan a la MLS

Nicolás Benedetti y Kevin Balanta siguen acercándose al Minessota United, de la MLS. Los diálogos están adelantados y en cualquier momento podría confirmarse su salida del cuadro verdiblanco. El costo de la transferencia superaría los 6 millones de dólares, que fue la cifra inicial por la que se tasó al creativo azucarero ante el interés de Independiente de Avellaneda, transacción que se congeló.

Este viernes, en diálogo con Futbolred , Juan Fernando Mejía, presidente del Deportivo Cali, reiteró que “no hemos cerrado el tema con Minessota, siguen en pie los diálogos. No puedo concluir nada hasta que no se concrete, todo son charlas”.



Benedetti y Balanta aparecen en la probable formación que tendrá el Cali este sábado (8:00 p.m.) frente al Bucaramanga en Palmaseca, pero todo depende de la forma como avancen los diálogos con el Minessota.



El año pasado por esta misma época el Cali también recibió de parte del Minessota una oferta por Benedetti, pero no satisfizo la pretensión del Comité Ejecutivo y el mediocampista permaneció en la institución, siendo convocado a la Selección Colombia y erigiéndose como uno de los goleadores de la Copa Suramericana con 5 tantos.



Los directivos han sido claros en la premisa de que para mantener el equilibrio de la institución es necesario vender al menos dos canteranos por temporada, situación que no se presentó en 2018 y por ello este año solo se vincularon dos jugadores y se dará más cabida a futbolistas formados en las divisiones menores.







Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces