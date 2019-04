Apretada victoria de Nacional en el Atanasio: venció 1-0 a Alianza

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Alianza Petrolera por la fecha 14, en la Liga I-2019. Omar Duarte cumplió su rol de centro delantero y le brindó con su gol, una victoria que tanto necesitaba en búsqueda por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.



El primer tiempo comenzó con un Nacional controlando la pelota, buscando espacios, mientras que Alianza Petrolera se mostraba replegado, recuperando la pelota en su cancha y empleando el contraataque aunque sin claridad.

Al minuto 7, un centro desde el sector izquierdo de Vladimir Hernández le quedó a Omar Duarte quien de golpe de cabeza, dirigió la pelota cerca del arco de Ricardo Jerez.



Al minuto 15, Estéfano Arango sufrió una molestia muscular en una carrera tras un pase en profundidad, el ex Rionegro fue reemplazado por Jhon Vásquez un par de minutos después.



Nacional se dedicó en gran parte de la etapa inicial a realizar centros de costado, unos sin potencia que rebotaban en la zaga ‘aurinegra’ y otros muy elevados que no tenían destinatario.



Al minuto 22, Alianza Petrolera tuvo su primera oportunidad sobre el arco ‘verdolaga’ en un tiro libre indirecto producido por una devolución de Daniel Bocanegra a José Cuadrado, el meta agarró la pelota con la mano y muy atento el juez central Andrés Rojas determinó esta falta, aunque no fue aprovechada por los santandereanos, Alexis Serna remató, pero la pelota rebotó en la barrera.



En los minutos posteriores, el local se mostraba impreciso, sin claridad y costándole hacer una jugada colectiva. El rival estaba conformándose con el empate, al minuto 33 tuvo la ocasión más clara del primer tiempo por intermedio de Serna, pero el volante no remató bien en un mano a mano con Cuadrado.



Al minuto 42, un pase de Machado dejó la pelota a Sebastián Gómez y el volante remató con pierna izquierda que exigió a Jerez, atajándola y enviándola al horizontal.



En la etapa complementaria, ingresó Aldo Leao Ramírez en lugar de Brayan Rovira, el ex Bucaramanga no tuvo su mejor partido y por eso fue reemplazado por el técnico Paulo Autuori.



Al minuto 2, un remate de Helibelton Palacios advirtió las intenciones de ganar con las que salió el equipo ‘verdolaga’. Sin embargo, Jerez seguía atento y atajó de buena manera.



Tras un dominio sin eficacia del local, la visita se animó y al minuto 18 tras una jugada colectiva, César Arias pisó el área y remató a puerta.



Antes de los 25 minutos, Nacional realizó dos variantes: ingresaron Juan Pablo Ramírez y Brandon Caicedo en lugar de Pablo Ceppelini y Jean Lucas Rivera, de discreta actuación.



Al minuto 29 y tras un centro al área de Daniel Bocanegra por el sector izquierdo, Aldo Leao Ramírez bajó la pelota, ésta le quedó a Omar Duarte, quien con pierna izquierda abrió el marcador para Nacional, que sigue en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.



Tras el gol, Alianza salió a buscar el empate, adelantando sus líneas y buscando a sus delanteros por los costados.



Al final, Nacional consiguió una victoria vital con miras a la clasificación a los cuadrangulares semifinales, superando a un rival directo y quedando a dos puntos del octavo lugar, con un partido pendiente. El ‘verde’ le pone fin a una racha de tres partidos sin ganar y casi dos meses sin obtener los tres puntos en el Atanasio.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Barranquilla al Junior. Por su parte, Alianza Petrolera recibe en Barrancabermeja al Cúcuta Deportivo.

Atlético Nacional 1-0 Alianza Petrolera

Atlético Nacional: José Cuadrado (6); Helibelton Palacios (6), Daniel Bocanegra (6), Deiver Machado (6); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (6), Pablo Ceppelini (5); Jean Lucas Rivera (5), Vladimir Hernández (5), Omar Duarte (7).

Cambios: Aldo Leao Ramírez (6) por Brayan Rovira (1 ST), Juan Pablo Ramírez (6) por Pablo Ceppelini (23 ST), Brandon Caicedo (6) por Jean Lucas Rivera (23 ST).

D.T.: Paulo Autuori.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (5); Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jéisson Palacios (6), Leonardo Saldaña (5); Juan David Ríos (5), Juan Mancilla (5), Alexis Serna (5), Estéfano Arango (SC), Edwin Torres (5), César Arias (5).



Cambios: Jhon Vásquez (5) por Estéfano Arango (17 PT), David Valencia (5) por Edwin Torres (25 ST), Luciano Guaycochea (5) por Alexis Serna (36 ST).



D.T.: César Torres.



Goles: Omar Duarte (29 ST) en Atlético Nacional.



Amonestados: Nicolás Hernández (11 ST) en Atlético Nacional. Leonardo Saldaña (27 ST), Yhorman Hurtado (44 ST) en Alianza Petrolera.



Expulsados: no hubo.



Figura: Omar Duarte (7).



Árbitro: Andrés Rojas (6).



Partido: regular.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 18.985 espectadores.







Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín