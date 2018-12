Junior clasificó a la Libertadores y Rionegro a la Suramericana

Con la clasificación de Medellín y Junior a la final de la Liga, Rionegro Águilas se quedó fijo en la Copa Suramericana de 2019 y se une al Cali y Equidad. Por su parte, los de Barranquilla aseguraron el cupo a la Libertadores ya que serán campeones o irán por la tabla de la reclasificación.

Ya están los cuatro equipos que irán a la Copa Libertadores: Deportes Tolima (campeón del primer semestre), Atlético Nacional (como campeón de la Copa Colombia), Deportivo Independiente Medellín y Juniors (inalcanzables en la reclasificación y finalistas).

Deportes Tolima: va a la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeón de la Liga-I.



Independiente Medellín: como segundo en la reclasificación, hoy iría a fase previa de la Copa Libertadores. Podría acceder a la fase de grupos si vence a Junior y es campeón



Atlético Nacional: ya tiene casilla en la Copa Libertadores como campeón de la Copa Colombia, pero ese título le da acceso a la fase previa.



Junior: Ya clasificó a la Copa Libertadores. Ahora falta definir si irá a la fase previa (si no le gana la final al DIM) o a la fase de grupos (en caso de que sea campeón de la Liga o gane la Copa Suramericana).



Once Caldas: Ya aseguró la clasificación a la Copa Suramericana. Podría ir a la Libertadores si Junior gana la Suramericana.



Deportivo Cali: pese a su eliminación en el segundo semestre, ya tiene casilla a la Copa Suramericana. ¿Por qué? Porque, aunque empata en puntos con Bucaramanga y lo supera en la diferencia de goles.



Equidad: ya tiene casilla en la Copa Suramericana. Vuelve después de su última participación, en 2013, cuando alcanzó los octavos de final.



Atlético Bucaramanga: aún no tiene asegurado cupo en la Copa Suramericana. Necesita que Junior sea campeón de la Suramericana y así se abrirá otro cupo al torneo internacional.



Rionegro Águilas: Ya aseguró cupo en la Copa Suramericana.



Santa Fe: por la vía del torneo local no tiene ninguna opción. Pero podría ir a la Copa Libertadores si gana la Copa Suramericana.



