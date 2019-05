Así será el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga

La Dimayor informó que el sorteo correspondiente a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Aguila y el Torneo Aguila I-2019 será este domingo 5 de mayo a las 8:00 p.m. en las instalaciones de Win Sports.

Además, el ente recordó el formato en ambas competencias.



Artículo 8º.- CUADRANGULARES LIGA AGUILA I 2019:



CUADRANGULARES. – Los ocho (8) clubes clasificados a los Cuadrangulares de la Liga Aguila I 2019 se dividirán en dos (2) grupos, las cuales se denominarán GRUPO “A” y GRUPO “B”. Los cuadrangulares se jugarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante).



A. SORTEO GRUPOS CUADRANGULARES: Los grupos se conformarán mediante sorteo teniendo en cuenta el puesto ocupado en la tabla de posiciones de la Fase I (todos contra todos) de la Liga Aguila I 2019, para lo cual se sumarán los puntos obtenidos hasta el momento.

B. Los clubes que ocupen la primera (1ª) y segunda (2ª) posición en la tabla de posiciones todos contra todos, serán cabezas de grupo, mientras que los demás clubes clasificados a los Cuadrangulares serán ubicados por sorteo conforme a las parejas abajo establecidas.



Posición N°1 – Cabeza del Grupo “A”

Posición N°2 – Cabeza del Grupo “B”



C. Parejas Sorteo



Posición 3………..Posición 4

Posición 5………..Posición 6

Posición 7………..Posición 8



D. De acuerdo con el esquema anterior, los clubes que ocupen las posiciones 3, 5 y 7 se ubicarán mediante sorteo en el grupo A o B y sembrarán a los clubes que ocupen las posiciones 4, 6 y 8 en el grupo contrario.



E. No obstante, en caso que a dos clubes de la misma plaza les corresponda iniciar esta fase en calidad de local o visitante simultáneamente, la DIMAYOR tendrá la facultad para programar los partidos en fechas distintas y de presentarse alguna dificultad en el préstamo del escenario deportivo, el club que esté mejor ubicado en la tabla de Reclasificación de la Liga AGUILA I iniciará la fase de cuadrangulares en calidad de visitante, su compañero de plaza en calidad de local, y los demás clubes participantes en esta fase deberán acogerse a tal medida.



Artículo 8º.- CUADRANGULARES TORNEO AGUILA I 2019:



GRUPOS. – Los ocho (8) clubes clasificados a los Cuadrangulares del Torneo AGUILA I 2019 se dividirán en dos (2) grupos, los cuales se denominarán Grupo “A” y Grupo “B. Los Cuadrangulares se jugarán en seis (6) partidos de ida y vuelta (local y visitante).



a) SORTEO GRUPOS CUADRANGULARES. – Los grupos se conformarán mediante sorteo teniendo en cuenta el puesto ocupado en la tabla de posiciones de la fase I (Todos Contra Todos) del Torneo Aguila I 2019, para lo cual se sumarán los puntos obtenidos hasta ese momento.



Los clubes que ocupen el primer (1ª) y segundo (2ª) lugar en la tabla de posiciones Todos contra Todos, serán cabezas de grupo, mientras que los demás clubes clasificados a los Cuadrangulares serán ubicados por sorteo conforme a las parejas abajo establecidas.



Posición No 1 – Cabeza del Grupo “A”

Posición No 2 – Cabeza del Grupo “B”



Parejas Sorteo



Posición 3…………Posición 4

Posición 5…………Posición 6

Posición 7…………Posición 8



De acuerdo con el esquema anterior, los clubes que ocupen las posiciones 3, 5 y 7 se

ubicarán mediante sorteo en el grupo A o B y sembrarán a los clubes que ocupen las

posiciones 4, 6 y 8 en el grupo contrario.





DEPORTES CON INFORMACIÓN DE LA DIMAYOR