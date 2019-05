Así llegan, uno a uno, los equipos al grupo B de la Liga

El grupo más reñido por las características de los equipos puede ser el B. SI Nacional y Junior despiertan, van a tener gran rivalidad. Pero tienen en frente a otros dos duros rivales, Tolima y Cali. Estos son sus puntos a favor y en contra.

Cali

A favor:

Para ser campeón se necesita un goleador, o al menos así es mucho más fácil. Cali lo tiene, el argentino Juan Dinenno, que lleva 13 tantos. Y para ser campeón también se necesita un buen arquero; así es más fácil. Y Cali lo tiene, Camilo Vargas, de gran presente.

Deportivo Cali. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

En contra:

Lo que tiene en contra el Cali es su irregularidad. Es un equipo extraño, capaz de tener partidos muy buenos, extraordinarios, y, de repente, tener juegos desastrosos, como cuando cayó goleado por Once Caldas, 4-0. A veces depende mucho de su artillero, y eso no siempre es bueno.

Tolima

A favor:

La principal virtud de Tolima es su proceso; un equipo que lleva tiempo de trabajo, con una idea, la del DT Gamero. Tolima tiene buen juego colectivo, equilibrio, se defiende bien, y tiene un goleador que puede despertar en cualquier momento, Marco Pérez.

Tolima apela a su proceso. Foto: Tomado de @cdtolima

En contra:

Su falencia es que a veces se desconcentra en momentos claves. En los partidos importantes, como le ha pasado en la Copa Libertadores, el equipo tambalea, se confunde. Su otra dificultad es que no siempre puede mantener los resultados.

Nacional

A favor:

Nacional tiene todo para ser protagonista: nómina, jugadores de experiencia, un gran entrenador, un atacante de peso como Barcos... Su juego por las bandas, con sociedades entre laterales y extremos, es fundamental. Su capacidad ofensiva es envidiable.

Atlético Nacional Foto: Tomado de @nacionaloficial

En contra:

Pero en contra tiene la irregularidad. Teniendo una nómina imponente, Nacional tiene muchos baches en su juego. Ha carecido de constancia y de autoridad ante rivales débiles. Su DT quiere posesión, agresividad, opciones, y al equipo le cuesta hacer todo eso.​

Junior

A favor:

Cuando quiere, es muy fuerte, porque tiene grandes jugadores. Su juego con extremos es su principal arma, y tiene una zona de marca sólida que da la pauta de salida y regreso. Tiene un salvador, el arquero Viera, y vuelve Comesaña, que le tiene el tiro.

El festejo del Junior tras el gol anotado por Teófilo Gutiérrez. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En contra:

No ha tenido constancia porque varios de sus jugadores han tenido altibajos en su rendimiento. Teniendo gran plantel, el equipo no define todo lo que crea. Pero su gran problema puede ser mental; el equipo, como equipo, no ha estado. Y ahora tiene nuevo DT...



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET