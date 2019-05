Al detalle, virtudes y debilidades de los equipos del grupo A

Estas son las fortalezas y debilidades que tienen los clasificados para disputar el cuadrangular A. Millos ha sido el más sólido y tendrá que ratificar ese favoritismo.

Millonarios

A favor:

Millonarios es un equipo colectivo y ordenado. Su trabajo en conjunto y su buen estado físico suplen sus falencias. Los laterales y los volantes de marca tienen libertad para ir al ataque. Es el más goleador, y sin un artillero. Es un gran visitante y tiene arquerazo.

Felipe Jaramillo, volante de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET

En contra:

Puede que en instancias definitivas, la ausencia del goleador le pese, lo que no ha sucedido aún. Quizá le falte ese jugador que pueda ser determinante con goles cuando los rivales lo compliquen. Su otra falencia es que le ha costado con casi todos los equipos grandes, menos Junior.

América

A favor:

América tiene un equipo que sabe jugar partidos importantes. Ante rivales de peso se crece, y flaquea ante los demás. Es un plantel que tiene voluntad y sacrificio, que ha crecido en su juego por las bandas y tiene goleador, Aristeguieta; eso es fundamental.

Aristeguieta, goleador del América. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

En contra:

América no tiene una identidad de juego definida, busca y busca, y corre y corre, pero la idea no es muy clara, quizá como consecuencia del cambio de entrenador que tuvo durante la campaña. A veces no tiene quien guíe al equipo en la cancha, se nubla fácil.

Pasto

A favor:

Un equipo humilde, con sacrificio, orden y equilibrio. No tiene nada que perder porque ya ha hecho una gran campaña, pero tiene mucha ambición. Ha salido bien librado contra los grandes y es buen visitante: le ganó a Nacional y les empató a Tolima y Junior .

Deportivo Pasto Foto: Tomado del Facebook del Deportivo Pasto

En contra:

Su punto en contra es la inexperiencia para pelear instancias definitivas. El equipo se ha ido engranando sobre la marcha porque se armó desde ceros. Siendo un buen conjunto, le puede faltar jerarquía. Además, le falta gol: es el que menos lleva de los ocho.

Unión

A favor:

Unión ha sido una de las gratas sorpresas de la Liga. Con un juego ordenado, transiciones rápidas, solidez en la zona de marca con Aguilar, y un goleador como Márquez, logró clasificar. Unión es de esos equipos chicos que apelan al orden y al sacrificio.

El Unión Magdalena clasificó al ganar 1 -0 al Once Caldas. Foto: Foto: Roger Urieles

En contra:

Unión tiene el mismo problema de Pasto y es que no tiene un equipo de jerarquía para instancias finales. De hecho, en toda la Liga ha transitado con sufrimiento. Le llegan y le anotan, es el que más ha recibido tantos entre los clasificados. La nómina es liviana.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET