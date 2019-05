El repunte en la asistencia de hinchas a los estadios en la Liga

La asistencia a los estadios en la primera división del fútbol colombiano tuvo un repunte significativo en la fase todos contra todos de la Liga. El aumento en el promedio de hinchas en las tribunas es de más del 50 por ciento con respecto a la fase regular del segundo semestre del año pasado.

Contando solamente la fase clasificatoria, sin los duelos de eliminación directa, el promedio de asistencia en la segunda mitad del 2018 fue de 6.272 espectadores por partido. En este semestre subió a 9.460. Es el mejor promedio en la fase todos contra todos desde el primer semestre de 2015, cuando llegó a 9.984.



Durante el sorteo de los cuadrangulares semifinales, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, había dado el reporte sobre el aumento en la venta de boletería en la Liga.



“Cuando comenzó el semestre, me dijeron que este señor llegó a improvisar, que cómo así que no va a hacer un sorteo sino que va a hacer el calendario con un software donde medía temas aritméticos y matemáticos, que cómo se le ocurre, que eso no funciona. Pues esto demuestra que sí funciona”, fue el parte de victoria que dio Vélez en charla con Citynoticias.

“Eso nos permitió que en todas las fechas tuviéramos tres partidos buenos, que el promedio de asistencia subiera en un 200 por ciento, porque tuvimos un campeonato que fue apretado abajo y arriba, tanto los que están en proceso de descender como los que estaban arriba. Hasta el último minuto no sabíamos cuáles eran los ocho clasificados. Y eso va a pasar en el cuadrangular”, agregó el directivo.



Sin embargo, las causas parecen ser diferentes, así como el porcentaje del aumento que es tres veces menor al anunciado por Vélez. El primer factor que subió el promedio de asistencia fue el repunte de varios de los equipos grandes, en especial los que en el semestre pasado no clasificaron. El caso más significativo es el de América, que pasó de 7.212 espectadores por juego a 23.050. Nacional subió de 16.721 a 26.197; y Millonarios, de 11.165 a 16.219 asistentes.



El caso de Junior es particular. El semestre pasado fue campeón y tuvo otro aumento significativo, del 138,2 por ciento. En su caso, hay que recordar que cuatro de sus partidos como local en la fase todos contra todos los jugó en el estadio Romelio Martínez, que tiene una capacidad mucho menor a la del Metropolitano Roberto Meléndez. Con la remodelación, el aforo quedó en 8.600 espectadores. Junior reportó 7.465 en el partido contra Pasto, 6.318 contra Huila, 2.949 contra Rionegro y 4,941 contra Jaguares.

Dos plazas históricas

El otro factor que ayudó a subir el promedio de asistencia fue el regreso de dos plazas históricas a primera división, Cúcuta y Santa Marta, y el descenso de Leones y Boyacá Chicó, dos clubes que no tienen un gran volumen de seguidores.



La respuesta del público en Cúcuta fue muy buena: 17.300 espectadores en promedio. En Santa Marta no fue tan alta: 8.300. Sin embargo, esas cifras sí son muy superiores a los promedios con los que se despidieron de la A Leones (1.994) y Boyacá Chicó (1.135).

De los equipos con más seguidores, el único que bajó de promedio este semestre fue Santa Fe, aunque no fue una caída significativa pese a que el equipo terminó de último: pasó de 9.850 a 9.415.



Las finales, generalmente, suben aún más el promedio de asistencia. Habrá tres taquillas más para cada equipo. Pese a las quejas de técnicos y jugadores por falta de tiempo para descansar y entrenar, Vélez es partidario de mantener ese sistema: “Esa es una decisión de la asamblea, solo podríamos cambiarlo en diciembre. Pero a mí me gusta, mientras más partidos tengamos y el público lo pueda disfrutar, aunque estamos apretados por el tema de torneos de Conmebol y Copa América”.

Mejores promedios del semestre

Nacional: 26.197

América: 23.050

Medellín: 18.116

Junior: 18.025

Cúcuta: 17.300

Millos: 16.219





