El portero Delgado le da el triunfo a Rionegro 2-1 contra Nacional

Los conjuntos antioqueños protagonizaron un partido que fue entretenido. Rionegro Águilas consiguió sus anotaciones por intermedio de Daniel Lloreda, quien jugó en Nacional, y el arquero Luis Delgado. La escuadra de Pablo Autuori igualó a través de un remate de Pablo Ceppelini.



Atlético Nacional terminó jugando los últimos 1o minutos oficiales con diez hombres tras la expulsión, con tarjeta roja directa, de Brayan Rovira.

Durante todo el partido llovió intensamente. En la primera parte, al principio, se notó la superioridad de Atlético Nacional, pero, con el pasar del tiempo, Rionegro Águilas comenzó a generar jugadas colectivas, utilizó los costados, manejó el balón, y terminó jugándole de igual a igual a su rival.



Así entonces fue el conjunto verde el que inició las acciones en el área del local. Al minuto 2 Brayan Lucumí ya estaba exigiendo a la defensa del oriente antioqueño con un balón que tuvieron que rechazar al tiro de esquina. Cinco minutos después fue Helibelton Palacios quien lo intentó con un remate cruzado que terminó yéndose por un costado.



A los 24 Vladimir Hernández también quiso abrir el marcador al pegarle rápidamente a un balón que le habían enviado, y que no dejó picar en el piso, pero que direccionó por encima del travesaño. Vladimir fue uno de los que más insistió en Nacional, en el 34 y 35 lo intentó con una ‘chalaca’ que se fue desviada y con un disparo que se fue suave y controló fácilmente el arquero Luis Delgado.



Rionegro, despertó, no aguantó tanta presión, fue entonces cuando llegó con claridad al arco de Nacional. En el minuto 38 fue Daniel Lloreda el que tuvo cómo sorprender y soltó un fuerte derechazo que complicó al arquero José Fernando Cuadrado.

Luis Delgado, portero de Rionegro Águilas. Foto: Tomada de la transmisión oficial de WIN SPORTS

Tres minutos después volvió a llegar el conjunto que dirige el técnico Eduardo Cruz. Esta vez fue Mauricio Gómez el que finalizó una vistosa jugada, enganchó con la derecha, esquivó a Aldo Leao Ramírez, y soltó un zurdazo que pasó a centímetros del poste derecho del pórtico de Cuadrado.



A los 42 minutos se presentó la jugada en la que Rionegro consiguió su anotación. El arquero Cuadrado quiso hacer un saque rápido, a media altura, pero con el agravante que no le pegó bien al balón. Cuando el balón iba a llegar a la bomba central fue más rápido el volante Juan Pablo Otálvaro para estirar su pierna y estorbarle el paso. Recibió el rebote Daniel Lloreda, corrió hacia el arco de Nacional, apuntó y con un fuerte derechazo, a unos 20 metros, le pegó con el alma y venció al portero Cuadrado.



Lloreda no quiso celebrar al principio porque fue jugador de Nacional, tiempo atrás. Pero luego cuando sus compañeros se le acercaron se puso las manos en su cara, hizo un gesto como de anteojos, y corrió y gritó de emoción. Era el premio para un equipo rionegrero que hacía cuatro fechas no marcaba goles y llevaba dos largos meses sin obtener una victoria.



En el segundo tiempo las cosas en el terreno de juego continuaron con la misma tónica. Se enfrentaban dos equipos muy parejos. El balón iba de aquí para allá. Cuando uno de los equipos atacaba el otro contraatacaba.



A los seis minutos comenzaron las emociones, primero fue Deiver Machado el que remató por encima del arco de Rionegro, luego fue Álvaro Angulo el que exigió a Cuadrado hacia el costado izquierdo.

Gol de Luis Delgado, arquero de Rionegro Águilas. Error de Cuadrado, sacó una bola de gol, pero hoy los dos goles fueron del arquero de Nacional, una lástima. pic.twitter.com/21Y1KdMjVO — Andrés Fdo Gil G (@AndresGilChapu) 22 de abril de 2019

Rionegro se creció en la cancha durante un lapso, se tomó confianza para tocar el balón y ‘bailar’ a Nacional. En el minuto 27 Jader Obrian remató a la altura del penalti y tuvo que intervenir el arquero Cuadrado para salvar con una sola mano a su equipo del segundo. No obstante, Nacional reaccionó en el 31 y empató momentáneamente el juego. El delantero Pablo Ceppelini consiguió el 1-1 luego de una jugada colectiva en la que participaron Brayan Lucumí, Hernán Barcos y Helibelton Palacios.



Pero a Nacional la alegría le duró poco, pues tres minutos después el árbitro Mario Herrera expulsó al defensor Brayan Rovira porque consideró que le entró muy fuerte al jugador Jader Obrian.



En los últimos diez minutos del tiempo oficial Rionegro intentó aprovechar su ventaja numérica. En el minuto 41 Jacobo Escobar pudo haber conseguido el segundo, pero el defensor Helibelton Palacios evitó que le pegara bien al balón y lo terminó enviando por encima de los tres palos.



Todo parecía indicar que el partido iba a terminar 1-1. Estaban ya en el tiempo de reposición cuando se presentó una jugada de pelota quieta a favor de Rionegro. El arquero Luis Delgado pidió la pelota, se tenía confianza. Le pegó más con colocación que con fuerza, el balón pegó en el horizontal, luego rebotó en las manos del arquero Cuadrado, para terminar devolviéndose y atravesando la línea de gol.



Rionegro y Delgado celebraron tanto después de esta segunda anotación, que parecía que se estaban desatrasando por los dos meses que no habían podido celebrar. Nacional, en cambio, no contuvo su tristeza porque sabían que habían dilapidado una oportunidad para volver al grupo de los ocho.



En la fecha 18 Rionegro Águilas visitará a Deportivo Cali, el próximo sábado a las 5:00 de la tarde. Atlético Nacional, mientras tanto, recibirá al América de Cali, el mismo día, a las 6:00 p.m.

Rionegro Águilas 2 / Atlético Nacional 1

Rionegro: Luis Delgado (7); Daniel Muñoz (6), Hanyer Mosquera (6), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); David Contreras (6) y Francisco Rodríguez (6); Jader Obrian (6), Juan Pablo Otálvaro (6) y Mauricio Gómez (6); Daniel Lloreda (6).

Cambios en Rionegro: Jonathan Lopera (6) por Hanyer Mosquera (3 ST), Jacobo Escobar por Daniel Lloreda (24 ST) y Elkin Blanco por Juan Pablo Otálvaro (30 ST).

D.T.: Eduardo Cruz.



Nacional: José Fernando Cuadrado (5); Helibelton Palacios (6), Brayan Rovira (4), Nicolás Hernández (6) y Deiver Machado (6); Sebastián Gómez (6) y Aldo Leao Ramírez (5); Yerson Candelo (5), Vladimir Hernández (5) y Jeison Lucumí (5); Hernán Barcos (5).

Cambios en Nacional: Omar Duarte por Yerson Candelo (1 ST), Juan Pablo Ramírez por Vladimir Hernández (20 ST) y Pablo Ceppelini por Aldo Leao Ramírez (20 ST).

D.T.: Paulo Autuori.



Partido: bueno.





Goles de Rionegro: Daniel Lloreda (42 PT), Luis Delgado (47 ST).



Goles de Nacional: Pablo Ceppelini (31 ST).



Amonestados: Contreras, Muñoz, Obrian, Ramírez, Gómez (Rionegro Águilas); Barcos, Ceppelini, Palacios (Atlético Nacional).



Expulsados: Brayan Rovira (34 ST, roja directa).



Detalle: Rionegro Águilas no gana desde la segunda fecha cuando venció 2-1 a Patriotas Boyacá.



Figura: Luis Delgado (8).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 4.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (7).





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro