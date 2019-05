Gran triunfo de Millonarios en su visita al América: 1-2 en el Pascual

Millonarios ratificó su favoritismo en las semifinales de la Liga Águila I-2019, a derrotar 0-2 este domingo al América en el Pascual Guerrero, con goles de Fabián González Lasso, en el debut de ambos en el cuadrangular A.

Este resultado deja a los capitalinos junto al Pasto como líderes del grupo con 3 puntos, gracias a los triunfos conseguidos fuera de su territorio.



Para América fue mucho mejor el comienzo, sobrepasando el 4-4 del visitante, aunque le faltó claridad y contundencia en el momento de buscar la zona de Wuilker Fariñez, especialmente porque el venezolano Fernando Aristeguieta naufragó en la buena marcación que planificó Jorge Luis Pinto, además de que Misael Riascos y Jhonnier Viveros no aportaron nada en la parte ofensiva.



En el otro bando, el cuadro albiazul hizo un partido inteligente: esperaba meticuloso cualquier error del adversario y con el paso del encuentro fue logrando los espacios necesarios para conseguir su objetivo, pese a quedarse con un jugador menos por la expulsión de Andrés Felipe Román apenas en la aurora del periodo complementario.



A los 14, en una de las pocas que tuvo, Aristeguieta le sirvió con un cabezazo a Carlos Sierra en plenas 5.50, pero el volante barranquillero no pudo hacer contacto con el balón.



Lamentablemente para los escarlatas, a los 18 minutos se fue lesionado el lateral izquierdo y entró el juvenil Luis Jiménez. La de Quiñones se convertía en una baja sensible por lo que representa con su experiencia y salida el defensor nariñense.



Instantes después Felipe Román remató cerca del palo derecho de Bejarano, en la primera llegada del visitante por derecha. Luego, Yesus levantó un tiro libre y Fariñez metió su puño para evacuar el riesgo.



El mismo Román, que había alcanzado protagonismo luego de la salida de Quiñones, remató otra vez abajo con potencia y Bejarano rebotó el esférico con su mano derecha a los 23.



La mejoría futbolística de Millonarios se cristalizó a los 33, cuando Mackallister levantó un centro preciso desde la izquierda, Fabián González Lasso con un espectacular frentazo superó a los centrales rojos y la estirada de Bejarano para el alojar el balón arriba y sentenciar el 1-0.



A los 46, Juan David Pérez ejecutó un tiro libre frontal que controló Bejarano en dos tiempos.



Increíble, pero la ausencia de un solo jugador como Quiñones pesó en contra del anfitrión, que



América salió en el segundo tiempo con el mismo ímpetu, el todo por el todo, buscando abrir la férrea defensa que montó Jorge Luis Pinto.



A los 5 minutos se fue expulsado Andrés Felipe Román por leve sujeción a Luis Jiménez cuando ya tenía amarilla. Y casi enseguida Felipe Jaramillo se lesionó del hombro y tuvo que salir en camilla. Esos momentos en que tuvo dos hombres de más tampoco fueron aprovechados por América, que corre demasiado pero piensa poco, no tiene un jugador claro en creación y depende demasiado de Aristeguieta, que este domingo estuvo opacado por la marca embajadora.



A los 12, Luis Jiménez se animó a rematar por izquierda, pero se le fue desviado. Jerson González ingresó a Luis Sánchez por Carlos Sierra, dejando solo a Luis Paz como recuperador y jugándosela todo por lo menos por el gol del empate.



Con la lesión del central Alex Rambal, Millos modificó su sector posterior y Jhon Duque pasó a ser lateral, para continuar con el control del compromiso.



Luis Jiménez, que se animó en la proyección por izquierda, metió un centro al área y Yesus remató por encima, a los 28. América recuperaba manejo, pero igual al primer periodo, no era profundo para hacer daño en la zaga visitante, porque Misael Riascos, Johnnier Viveros y Aristeguieta no pesaban.



A los 36, Millos tejió una rápida incursión por la izquierda, el balón llegó al área chica, se equivocó Juan Pablo Segovia, que terminó gateando, incluso con intento de meter la mano, pero Fabián González Lasso estaba atento para meter el zurdazo al palo ídem y vencer nuevamente a Bejarano, para dejar constancia de la superioridad del gran favorito de la serie.



Más con ganas que con fútbol, América terminó metido en terreno de Millonarios, pero no pudo anotar, hasta que a los 3 minutos de la adición Jhon Duque le cometió penal a Jeison Medina y Yesus Cabrera cobró a un costado para el 1-2. Pero lo malo para Millos fue la expulsión de Mackallister Silva en el minuto 96, por roja directa.



En la próxima fecha, América visitará el miércoles (2:30 p.m.) a Pasto en Ipiales y Millonarios recibirá ese mismo día (8:00 p.m.) al Unión Magdalena.

Síntesis

América 1-2 Millonarios



América: Carlos Bejarano (5), Daniel Quiñones (5), Marlon Torres (4), Juan Pablo Segovia (4), Héctor Quiñones (SC); Carlos José Sierra (4), Luis Alejandro Paz (4), Johnnier Viveros (4), Yesus Cabrera (4), Misael Riascos (4) y Fernando Aristeguieta (4).



Cambios: Luis Jiménez (6) por Héctor Quiñones (18 PT), Luis Sánchez (4) por Carlos José Sierra (15 ST) y Jeison Medina (5) por Daniel Quiñones (30 ST).



D.T.: Jerson González.



Millonarios: Wuilker Fariñez (6); Alex Rambal (5), Matías de los Santos (6); Felipe Banguero (6); Andrés Felipe Román (6), Jhon Duque (6), Felipe Jaramillo (6); Cristian Marrugo (6), Mackallister Silva (7); Juan David Pérez (6) y Fabián González Lasso (6).



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Cambios: César Carrillo (6) por Felipe Jaramillo (12 ST), Bréiner Paz (6) por Juan David Pérez (13 ST) y Ómar Bertel (5) por Alex Rambal (24 ST).



Goles: 0-1: Fabián González Lasso (33 PT, de cabeza). 0-2: Fabián González Lasso (36 ST) por Millonarios. 1-2: Yesus Cabrera (45+3 ST, de pena máxima).



Amonestados: Daniel Quiñones (32 PT), Juan Pablo Segovia (45+1 PT) por América. Jhon Duque (8 PT ST), Felipe Jaramillo (27 PT), Andrés Felipe Román (39 PT), Juan David Pérez (7 ST), Wuilker Fariñez (35 ST), Bréiner Paz (42 ST), César Carrillo (45+1 ST) por Millonarios.



Expulsados: Andrés Felipe Román (5 ST) y Mackallister Silva (90+6 ST).



Partido: Bueno



Figura: Fabián González Lasso (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 36.000 espectadores (dato oficial)



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Bismarks Santiago (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces