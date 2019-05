América y Millos se reencuentran, ahora con mucho en juego

Sin menospreciar a los otros rivales, Millonarios podría ser este domingo (5:00 p.m.) el mejor termómetro del nivel futbolístico de América en el cuadrangular A. Ya son 10 años los que completa el equipo escarlata sin vencer al albiazul, por lo que se presenta la mejor oportunidad para resarcirse, en un Pascual Guerrero que volverá a estar teñido de rojo, con 38.000 almas ávidas de una victoria.

Una década parece muy lejana. Fue el 4 de abril de 2010, cuando el guardameta uruguayo Alexis Viera se convirtió en el gran héroe del conjunto vallecaucano al atajar dos penales (a John Ulloque y al paraguayo Esteban Ramírez) y marcar de tiro libre el tanto de la victoria 3-2. El colombo-argentino Sergio Galván Rey se hizo presente con dos dianas, mientras que Oswaldo Henríquez y Erwin González descontaron por Millos.

Los locales terminaron con un hombre menos por la expulsión de Julián Carabalí, precisamente en la segunda pena máxima. Juan Carlos Grueso dirigía al elenco escarlata y Diego Barragán a los capitalinos.



Desde que América regresó a primera división no ha podido vencer a los ‘Embajadores’ en siete compromisos, empatando tres veces y perdiendo en las cuatro restantes. El más reciente enfrentamiento se selló con igualdad 1-1 en el Pascual, goles de Santiago Montoya y Jeison Medina, el pasado 21 de abril, con Wuilker Fariñez como gran figura.



En esta ocasión, en un alto porcentaje se confirmaría la titularidad del golero Carlos Bejarano -quien ya volvió a escena en el choque pasado en Ipiales-, y el volante Luis Alejandro Paz, mientras el resto de la plantilla sería la misma que ha utilizado Jerson González en los partidos clave.



Confirmada la ausencia de Cristian Álvarez (lesión en la musculatura del recto femoral del muslo izquierdo) durante todos los cuadrangulares, la buena noticia es la vuelta a trabajos mixtos de Luis Sánchez tras un esguince de tobillo y de nuevo el aporte de Daniel Buitrago en esa función creativa, tan necesaria en este novel plantel.



Luis Alejandro Paz afirmó en rueda de prensa que “el equipo está muy motivado, tenemos una linda oportunidad de comenzar una nueva etapa de este torneo, con una gran ilusión de hacer un excelente cuadrangular y obviamente entrar a la final”.



Paz, recién graduado como contador público, agregó que “muy contento por todas estas bendiciones, por la fortuna de volver a estar en la titular, tener la oportunidad de jugar finales, Dios me tiene viviendo un lindo momento en mi vida personal y profesional. Como contador se aprendió y creció en la parte mental y eso se pone en práctica en el terreno de juego”.



Acerca de la forma de contrarrestar desde el medio el ataque de Millonarios, señaló que “hay que tener mucho orden, mucha aplicación táctica, respaldos de unos a otros, las líneas juntas y mucha agresividad, de esa manera podemos recuperar o hacerlos equivocar en el momento de tomar decisiones”.



Asegura que tienen fortaleza en un aspecto vital: “En todo lo que uno haga la parte mental es esencial; este grupo a Dios gracias ha estado muy fuerte, lo hemos vivido durante todo el semestre, independientemente de las situaciones hemos salido adelante y esta no va a ser la excepción. Tenemos una linda oportunidad, estamos motivados y esperamos que con la ayuda de Dios podamos resolver todas las situaciones que se nos presenten”.



En cuanto a la forma que arropan a los más jóvenes, dice que “es un apoyo que siempre les hemos dado a los compañeros que han ido llegando, que de pronto no tienen ese tiempo de estar jugando y bagaje, siempre les damos esa voz de aliento independientemente de las situaciones que pasen, es muy importante para que se sientan respaldados y salgan a dar todo de sí con libertad”.



El favorito es Millos, ¿hay que aprovechar que ustedes no tienen esa presión? “Si le preguntan a un hincha de América va a decir que el favorito somos nosotros, vamos a tener el estadio lleno pensando en que el favorito es América y no les va a importar Millonarios, entonces creo que se debe jugar con ese aspecto y lo que se quiere, porque si no vamos a salir a la cancha con inferioridad. Para mí, independientemente del nombre que sea, esto es parejo para todos”.

Millos, a demostrar por qué es el favorito

Millonarios empieza de cero. Luego de ser el mejor de la primera fase, llega en igualdad de condiciones a enfrentar el tramo definitivo de la Liga I debido a los cambios reglamentarios que significaron la abolición del ‘punto invisible’. Para el conjunto azul esto no es excusa, pues, acorde al discurso del técnico Jorge Luis Pinto, quiere ganarlo todo y ratificar lo hecho en las primeras 20 jornadas. El encuentro contra el América será el primer examen.



“Nosotros queremos ratificar lo que hemos venido haciendo, perfeccionando y teniendo algunos cuidados. Queremos mejorar lo que hemos hecho a lo largo del torneo, nos faltaría mejorar la acción de ataque, la forma de ataque para hacer más fácil el gol”, dijo el técnico Pinto.



La buena campaña del primer semestre ya quedó atrás: “la historia no juega ni las camisetas juegan, si fuera por eso estaríamos sobrados. Hay que jugar y respetar a todos los adversarios”, añadió.



Así ve al rival

Pinto se extendió en elogios para el rival, por lo hecho en este semestre. “Será un partido difícil, América es un equipo grande que adquirió una estructura y un estatus importante”.



El técnico azul reconoció que el América de Jerson González “viene jugando mejor, con cosas nuevas de lo que tenía el profesor Castro”, aunque admitió que bajo la conducción del ‘Pecoso’ el América “presionaba más que el de ahora”.



¿Qué es lo que más le preocupa del América?

Según Pinto, contra el América Millonarios debe “cuidar bien la espalda, jugar adelantado, pero atacar. Es lo que hemos venido trabajando”. Otro factor en el que Pinto ha trabajado es con las faltas cerca del área: “Debemos tener cuidado, han hecho bastantes goles en faltas”.



Altas y bajas

Millonarios tendrá novedades obligadas por las bajas del defensor Luis Payares, quien tendrá un mes de incapacidad por una lesión en la cabeza, y la del delantero Roberto Ovelar, quien sufre una fascitis plantar.



Las buenas noticias para Pinto son la recuperación de Santiago Montoya, quien superó un esguince de tobillo sufrido el pasado 21 de abril, contra el América y Juan David Pérez, quien regresaría tras casi dos meses por una lesión muscular.

Alineaciones probables

América: Carlos Bejarano, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Carlos José Sierra, Luis Alejandro Paz, Johnnier Viveros, Yesus Cabrera, Misael Riascos y Fernando Aristeguieta. D.T.: Jerson González.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Felipe Román, Alex Rambal, Matías de los Santos, Felipe Banguero; John Duque, Felipe Jaramillo; David Silva, Santiago Montoya y Elíser Quiñones; Fabián González Lasso.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Hora 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Capacidad: 38.000 aficionados

Transmite: Canal RCN





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces



Alfredo Yacelga Abreo

Redactor Futbolred