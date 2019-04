¡Partidazo: América y Millonarios juegan el clásico de la jornada!

Con la convicción de tener que ganar para quedar más cerca de la clasificación entre los ocho, América de Cali recibe a Millonarios este domingo (5:00 p.m.) en el Estadio Pascual Guerrero. Con el triunfo 0-3 en Santa Marta se cortó una racha negativa sin sumar puntos y es la oportunidad de superar el chaparral que suscitó la salida del técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro.

Con Jerson González en el banco, como lo hizo en la fecha pasada, enfrentará al líder, un equipo de mayores kilates y con un estratega curtido como Jorge Luis Pinto, ingredientes que presagian un compromiso bastante complicado y que exige un acertado planteamiento y una buena ejecución por parte de los hombres que disponga el cuadro rojo.



En la última salida como visitante se utilizó un 4-4-1-1 que fue ordenado y efectivo, con laterales que se preocuparon más por su función de marca que de ataque, mientras que Luis Alejandro Paz se lució en la contención y Yesus Cabrera respondió como pasador en la mitad. Sin embargo, Carlos José Sierra completó cinco amarillas y no será de la partida, por lo que Julián Guevara tomaría su puesto.



En la segunda línea existe la duda si mantener a Johnnier Viveros para sumar a Misael Riascos con Fernando Aristeguieta en la parte ofensiva. Esas inquietudes debió resolverlas Jerson después del entrenamiento sabatino en Cascajal, pero solo se sabrán antes del juego ante los albiazules.



Pese al inconformismo que generó el sorpresivo licenciamiento del ‘Pecoso’ Castro, se espera una muy buena asistencia al estadio sanfernandino, en por lo menos 20.000 aficionados, como ha sido habitual por parte de la afición escarlata.

El líder tiene un gran reto en su visita a Cali

Millonarios tendrá un nuevo desafío este domingo a las 8:00 p.m., cuando visite al América para disputar un nuevo clásico del fútbol colombiano, esta vez por la fecha 17 de la Liga I-2019.



Dentro de la habitual rotación que tiene el plantel, vuelve Andrés Román como lateral derecho en vez de Jair Palacios y sale del grupo de convocados Jorge Rengifo para darle un lugar a Juan Guillermo Domínguez.



Otro cambio que se puede dar sería el ingreso de Alex Rambal, quien no ha jugado los últimos partidos como titular, pero dejó buenas sensaciones en los duelos que disputó.



“Hay errores de nosotros que debemos corregir y entrenar para que no se vuelvan a dar. Debemos tocar de primera y no esperar a que lo anticipen, debemos manejar nuestro concepto de juego”, dijo Jorge Luis Pinto.



Así, el plantel embajador tendrá una nueva oportunidad para ganarle a uno de sus históricos rivales y consolidarse en la punta del campeonato por otra fecha.

Alineaciones probables

América: Arled Cadavid; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Julián Guevara, Luis Alejandro Paz, Johnnier Viveros (Cristian Álvarez), Yesus Cabrera; Fernando Aristeguieta y Misael Riascos.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Alex Rambal, Luis Payares, Felipe Banguero; Jhon Duque, Felipe Jaramillo; Elíser Quiñones, Christian Marrugo, Mackallister Silva; Fabián González Lasso.



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 5:00 p.m.



Transmite: Canal RCN



Capacidad: 38.000 aficionados



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)



Asistentes: José David Piedrahita (Antioquia) y Javier Patiño (Meta)









Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En Twitter: @marquitosgarces