América enfrenta una dura prueba en la Liga: recibe al Medellín

América quiere dejar atrás la amargura del pinchazo sufrido por la derrota (0-1) en la fecha pasada como local frente al Junior y espera darle la estocada a un Medellín que no levanta la cabeza en la Liga Águila I-2019. El partido corresponde a la quinta jornada y se disputará este sábado desde las 5:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero, en el que se esperan no menos de 15.000 aficionados, y que podría ver rodar la cabeza del técnico Octavio Zambrano si no consigue una victoria.

Aunque no cumple una buena campaña y es uno de los coleros del campeonato con apenas 2 puntos en cuatro confrontaciones, el antioqueño no deja de ser un equipo llamativo y cuenta con jugadores importantes como el goleador argentino Germán Ezequiel Cano, los volantes Diego Arias y Andrés Ricaurte, y el también atacante Leonardo Castro.



Por los lados del anfitrión, que es sexto con 7 unidades, Fernando ‘Pecoso’ Castro implementó dos variantes en la formación que ha utilizado en los entrenamientos de la semana: la inclusión de Andrés Álvarez como lateral izquierdo por Cristian Flórez (inhabilitado 10 días por fatiga muscular), y el argentino Cristian Álvarez por Jonny Mosquera para darle más creación al mediocampo. De resto sería el mismo onceno que parece ser la base escogida por el entrenador manizaleño.

El delantero venezolano Fernando Aristeguieta, convertido en el mejor artillero de La Liga -junto a Ricardo Márquez- con 4 tantos, dijo del ‘Poderoso’ que “Medellín es un equipo con mucha calidad individual que no empezó bien el torneo y cuando le empiecen a salir las cosas va a ser muy peligroso, cuando eso ocurra va a ser difícil pararlo, tenemos que intentar que ese cambio no sea contra nosotros. Si los primeros minutos lo logras controlar va a ser todo más favorable”.



De su buena racha, afirmó que “he tenido un buen arranque en cuanto a goles este año y eso te da tranquilidad, las preocupaciones son otras, tengo casi un año meditando a diario, antes de los partidos empiezo a prepararme con mucha claridad mental. Creo que la mejor forma de ayudar al equipo es con goles, me han pedido que no haga tanto desgaste, pero me gusta hacerlo porque quiero ayudar también en la faceta defensiva; aunque los goles son lo más fácil de medir, es mi forma de vivir el futbol”.



La última vez que Medellín visitó al América se llevó un triunfo 1-2, el 14 de octubre, en la fecha 14 de la Liga II-2018. Ese día dio un paso fundamental para asegurarse entre los ocho, mientras el conjunto escarlata quedó eliminado.

Posible alineación

América: Carlos Bejarano; Jhonatan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Andrés Álvarez; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera , Cristian Álvarez; Kevin Viveros y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando Castro



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)



Asistentes: Sebastián Vela (Bogotá) y Ángel Caro (Bolívar)



Hora: 5:00 p.m.



Transmite: Canal RCN





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces