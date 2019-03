¡América va por la punta de la Liga: recibe a Jaguares!

América de Cali cumple su mejor campaña desde que regresó a Primera División y este domingo en el Pascual Guerrero (6:00 p.m.) ante Jaguares puede dar un paso importante para consolidarse entre los ocho y en pocas fechas confirmar su clasificación adelantada.

Un total de 20 puntos en diez jornadas lo tienen al lado de Millonarios, Cúcuta y Junior en el primer lugar, 3 más que Tolima y Deportivo Cali –sus inmediatos persecutores-, mientras Jaguares, que ocupa la casilla 17 con apenas 9 unidades, cumple una de sus peores actuaciones de los últimos años.



Los rojos tendrán que olvidarse de la ausencia del venezolano Fernando Aristeguieta, máximo artillero del torneo y uno de los grandes baluartes del buen rendimiento en el campeonato. Hay mucha dependencia en su producción y coincidencialmente cuando no anota, las cosas se complican para los dirigidos por Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Sería la posibilidad para que ingrese desde el comienzo el delantero antioqueño Jeison Medina, al lado de Misael Riascos, una dupla que quiere mostrar su valía. En el caso de Yesus Cabrera, quien acumuló cinco tarjetas amarillas, la Dimayor lo autorizó para que pueda estar en la formación y pagaría su sanción ante el Bucaramanga. Sin embargo, si ‘Pecoso’ no lo utiliza, tiene también al juvenil Luis Sánchez o a Johnnier Viveros, ya que Daniel Buitrago, que era la primera opción, se lesionó en Copa Colombia el jueves ante Atlético F.C.



Después del triunfo 0-1 en el clásico sobre el Cali, la afición escarlata está motivada y es probable que en buen número asista al Pascual Guerrero para este choque dominical.

Jaguares a recomponer el camino en la Liga

Las dos caras de la moneda se verán en el partido entre Jaguares y América, duelo que se cumplirá el domingo 24 de marzo desde las 6:00 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, por la fecha 11 de la Liga I 2019.



El elenco felino no pasa su mejor momento deportivo y aunque ya cuenta con nuevo técnico (Óscar Upegui), las cosas no empezaron bien tras el revés 3-1 en Montería ante Leones, por Copa Colombia.



Jaguares está sumido en una racha negativa en la que hace ocho jornadas no ha podido ganar en Liga, en la que empezó con pie derecho al salir victorioso en los primeros dos partidos, pero la curva descendente cayó en la tercera jornada y desde ese entonces registra tres empates y cinco caídas. A todo esto se agrega que Jaguares tiene la peor defensa del torneo al recibir 18 tantos en 10 partidos y se encuentra fuera del grupo de los ocho (es 17 con 9 puntos).



A esta crisis de resultados del cuadro cordobés, se le suma las lesiones de jugadores importantes y titulares como Harrison Mojica, Olmes García y Mauricio Cortés.



Aunque los tres futbolistas ya se encuentran en fase de recuperación, no estarían presentes ante los americanos.



En el caso del volante Harrison Mojica, quien la semana anterior presentó desgarro grado uno de cuádriceps de la pierna izquierda, actualmente adelanta trabajos diferenciados de fisioterapia y reanudará prácticas en campo la próxima semana.



El extremo Olmes García está en fase de recuperación de un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Finalizada la fase fisioterapéutica el deportista iniciará los trabajos de campo con el preparador físico en seis semanas.



Entre tanto, David Cortes, quien la semana anterior presentó desgarro grado uno de cuádriceps de la pierna izquierda, actualmente adelanta trabajos diferenciados de fisioterapia y reanudará trabajos en campo la próxima semana.



La otra cara de la moneda la vive América que está en los puestos de vanguardia, es tercero con 20 puntos y viene de cuatro victorias (dos en Liga y dos en Copa).

Alineaciones probables

América: Carlos Bejarano; Jonathan Álvarez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Cristian Álvarez,Jhon Quiñones Saya; Kevin Viveros y Misael Riascos.

D.T.: Fernando ´Pecoso’ Castro



Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Fabián Mosquera, Fabio Castillo; Andrés Arboleda, Juan Sebastián Ayala, Mauricio Cortés, Pablo Rojas, Stiwar García; Jorge Obregón.



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: John Ospina (Quindío)



Asistentes: Javier Patiño (Meta) y Camilo Portela (Cundinamarca)



Hora: 6:00 p.m.



Transmite: WIN Sports







MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces









GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería