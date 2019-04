Cali fue efectivo y se llevó el clásico: derrotó 0-1 al América

En un partido que desplegó más expectativa en el previo que buen fútbol en la cancha, Deportivo Cali se impuso 0-1 este domingo al América en el Estadio Pascual Guerrero, en disputa del clásico vallecaucano 285, correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila I-2019, y ascendió a la séptima casilla con 23 puntos.

El equipo que dirige Fernando Castro no reacciona, acumula tres derrotas consecutivas y ahora ve cómo se le acercan rivales que empujan con fuerza por el cupo que actualmente lo deja en el quinto puesto, con 24 unidades.

Con una espectacular fiesta en las tribunas, montada por las barras escarlatas, se puso la pelota en movimiento, pero pocos imaginaban que estéticamente iba a tener una escasa respuesta de parte de los protagonistas en el terreno de juego.



El primer tiempo resultó soso, poco agradable a la retina porque ambos clubes no generaron cantidad ni calidad en jugadas ofensivas, preocupados más por esperar un error del rival para sacar ventaja, algo que solo se dio en las postrimerías cuando Juan Ignacio Dinenno superó la resistencia de Arled Cadavid y castigó a una defensa mal parada.



Ubicar varios volantes para retenerle la pelota al local fue evidente en el planteamiento de Lucas Pusineri, que con su triunfo aumentó a tres las derrotas consecutivas del elenco rojo, que vivirá una semana llena de espinas si no encuentra un resultado positivo en Santa Marta el Jueves Santo, ante un Unión Magdalena que es noveno con 20 unidades.



Juan Camilo Angulo intentó un remate por derecha y se fue al tiro de esquina a los 17, mientras que el otro lateral, Darwin Andrade, por poco vence a Cadavid con un remate cruzado.



A los 25 América propició una jugada electrizante por el medio y descargó por la izquierda, pero Cristian Álvarez no metió con fuerza el balón al medio para aprovechar la salida sorpresiva del arquero Camilo Vargas.

Juan Camilo Angulo cobró un tiro libre frontal que infló la valla escarlata, aunque el árbitro Gustavo Murillo anuló la acción por fuera de lugar de Agustín Palavecino, que estaba en la línea del balón. Y en la respuesta roja, Cristian Álvarez perdió la opción de vencer a Vargas.



En otra acción aislada, Julián Guevara le quitó un balón a Aristeguieta en el cabezazo, salvándose de nuevo el Cali. A los 42, Andrade levantó un centro preciso por izquierda, Marlon Torres no alcanzó a llegar a la marca de Dinenno y el atacante argentino clavó el balón de cabeza al palo derecho de Cadavid. 0-1 en una de las escasas oportunidades que se habían generado en el compromiso.



En el comienzo del complemento otra vez Álvarez encaró a Vargas y le faltó potencia para lograr el empate. Christian Rivera se acercó con riesgo a los 24 minutos, aunque el balón se le fue muy largo por la izquierda. Aristeguieta recibió un balón por el medio, pero no lo detuvo bien y le quedó muy arriba, enviándolo por encima del horizontal.



América no encontró claridad en Cristian Álvarez y Yesus Cabrera, los hombres encargados de la producción ofensiva, por eso Aristeguieta y Riascos terminaron absorbidos por la marca verdiblanca. Por su parte, el Cali pobló mejor la mitad del campo y en la única llegada frontal que tuvo al arco de Arled Cadavid se llevó los tres puntos.



Dinenno vio la tarjeta amarilla en el tiempo de adición y completó cinco amonestaciones, con lo cual será el gran ausente en el partido del próximo miércoles ante Junior en Palmaseca.

América 0-1 Cali

América: Arled Cadavid (5); Jonathan Pérez (4), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (5), Héctor Quiñones (5); Julián Guevara (5), Carlos José Sierra (), Yesus Cabrera (4), Cristian Álvarez (4); Misael Riascos (4) y Fernando Aristeguieta (5).

Cambios: Johaho Rivelino Hinestroza (5) por Cristian Álvarez (22 ST), Luis Sánchez () por Carlos José Sierra (27 ST).

DT: Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (6), Carlos Rodríguez (5), Agustín Palavecino (4), Féiver Mercado (4), Juan Ignacio Dinenno (7).

Cambios: Deiber Caicedo (6) por Féiver Mercado (24 ST), Andrés Colorado (6) por Carlos Rodríguez (32 ST) y John Édison Mosquera (SC) por Agustín Palavecino (44 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Gol: 0-1: Juan Ignacio Dinenno (42 PT, de cabeza) por Cali.



Amonestados: Juan Pablo Segovia (45+1 PT), Julián Guevara (35 ST) por América. Andrés Balanta (12 PT), Camilo Vargas (31 ST), Juan Ignacio Dinenno (45+2 ST), Juan Camilo Angulo (45+4 ST) por Cali.



Expulsados: no hubo



Partido: Regular



Figura: Juan Ignacio Dinenno (7)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 38.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Gustavo Murillo (7)



MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces