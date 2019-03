Vea el impresionante gol 'maradoniano' de Luis Sánchez contra Jaguares

América de Cali derrotó Jaguares 1-0 en el estadio Pascual Guerrero, el equipo de Fernando Castro llegó a 23 puntos en la Liga, comparte la punta con Junior, quien es primero por diferencia de gol.

América: Carlos Bejarano (6); Jonathan Pérez (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Héctor Quiñones (6); Julián Guevara (5), Carlos José Sierra (6), Luis Sánchez (7), Cristian Álvarez (5); Misael Riascos (6) y Jhon Quiñones Saya (6).

Cambios: Luis Alejandro Paz (6) por Luis Sánchez (21 ST), Arled Cadavid (6) por Carlos Bejarano (22 ST), y Pedro Franco (SC) por Cristian Álvarez (45+5 ST).

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Jaguares: Roque Cardozo (6); Juan Pablo Zuluaga (5), Delio Ojeda (5), Fabián Mosquera (5), Fabio Castillo (54; Andrés Arboleda (5), John Mosquera (4), John Stiwart García (5), Juan Sebastián Ayala (5), Pablo Rojas (5); Jorge Obregón (5).

Cambios: Lucas Rafhael Oliveira (5) por Jorge Obregón (20 ST), Edis Ibargüen (5) por John Mosquera (34 ST).

D.T.: Óscar Upegui



Gol: 1-0: Luis Sánchez (9 ST) por América.



Amonestados: Juan Pablo Segovia (26 PT), Julián Guevara (35 PT), Misael Riascos (43 PT) por América. Roque Cardozo (6 ST), Andrés Arboleda (23 ST), Fabián Mosquera (40 ST) por Jaguares.



Expulsados: no hubo



Partido: Regular



Figura: Luis Sánchez (7)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 19.200 espectadores (dato oficial)



Taquilla: no suministrada



Árbitro: John Ospina (7)

El golazo de Luis Sánchez merece los aplausos no solo de los hinchas de @AmericadeCali sino de los seguidores de todos los equipos del fútbol colombiano. No hay que ir a Europa para presenciar una joya como la que vimos esta noche en el Pascual Guerrero pic.twitter.com/SjFwc2rJCu — Clara Luz Roldán (@ClaraLuzRoldan) 25 de marzo de 2019

Así fue el partido

Aunque descompensado en sus líneas, la posesión del balón de los rojos no se tradujo en más tantos ante un cuadro felino que con tres bajas importantes también se acercó con riesgo. El de Fernando ‘Pecoso’ Castro no fue ni sombra del equipo colectivo que aparece en la parte alta, sin profundidad ni buenas decisiones para superar con mayor amplitud a uno de los coleros del campeonato.



En el primer tiempo el cuadro escarlata sufrió demasiado la ausencia de jugadores como Yesus Cabrera y su goleador, Fernando Aristeguieta, porque el cucuteño Luis Sánchez-primer compromiso como inicialista en Liga- no aportaba lo necesario en el armado y Cristian Álvarez era un convidado de piedra, al punto que solo se vio en el cierre de la primera fracción con un disparo suave que contuvo el arquero visitante. Realizaba un mejor partido Jhon Quiñones Saya por la parte izquierda del ataque, aunque no bastó para irse en ventaja antes del descanso.

Sin mayores argumentos, Óscar Upegui planteó un conjunto de sacrificio que cuando se lo permitió su rival se animó a llegarle en por lo menos tres acciones.



Al minuto 8 se produjo un centro de Julián Guevara por izquierda y el balón dio en la mano del lateral Juan Pablo Zuluaga en el área chica. El penal que dio el árbitro dio John Ospina lo ejecutó el mismo Guevara muy mal, al cuerpo de Roque Cardozo, y el guardameta paraguayo atajó el cobro. Sobre los 17, Jorge Obregón remató al palo derecho de Bejarano con peligro, pero e arquero rojo alcanzó a desviar al tiro de esquina.



En el minuto 25 se fue por encima un cabezazo de Segovia en un tiro de esquina por izquierda, mientras Jaguares respondió al instante con un remate de Delio Ojeda sin dirección.

EL GOLAZO DE SÁNCHEZ, QUE VIVA LA CANTERA pic.twitter.com/iHuleGO3mG — Capital Escarlata (@capiescarlata) 25 de marzo de 2019

A los 31, los escarlatas reclamaron una presunta falta sobre Misael Riascos, pero el juez central estaba encima de la jugada y dio continuidad a la acción.



Julián Guevara fue amonestado a los 35 minutos por una falta y completó su quinta amarilla consecutiva, por lo que será baja en el juego de visitante frente a Bucaramanga, el sábado 30 de marzo (5:00 p.m.). En la mejor oportunidad para desnivelar el marcador, John García enfrentó a Bejarano, pero no compartió el esférico al centro del área para que aprovechara un compañero.



Para el inicio del complemento, América salió con más ganas y en dos llegadas estuvo cerca de abrir la cuenta. Pero la alegría en el local apareció a los 9 minutos. Segovia sacó el balón en un ataque de Jaguares, Luis Sánchez lo toma desde la mitad de la cancha, arrancó con propiedad y seguridad, eludió cuatro rivales y a la salida de Cardozo le hizo un globito para el 1-0. Golazo, repitiendo el que marcó el pasado jueves en Copa Colombia para la victoria sobre el Atlético F.C.

América de Cali. Foto: Tomado de @AmericadeCali América de Cali. Foto: Tomado de @AmericadeCali América de Cali. Foto: Tomado de @AmericadeCali América de Cali vs Jaguares, fecha 11 Liga de Colombia. Foto: Tomado de @AmericadeCali

Luis Alejandro Paz reemplazó a Sánchez –el jugador que desequilibró el partido–, que presentó una molestia, buscando cerrarle los espacios a Jaguares en mitad del campo.



Casi enseguida, el arquero Bejarano se lesionó, una contractura en el soleo con posibilidad de desgarro de gemelo, cuando trató de rechazar ante la presión de un atacante de Jaguares, y tuvo que darle paso a Arled Cadavid a los 22 minutos. Este lunes festivo el médico Germán Alberto Ochoa le hará una resonancia magnética para conocer la lesión y entregar la incapacidad.



En tiempo de reposición, Ibargüen pudo empatar el compromiso, pero la pelota pegó en John García y se salvó América. Oliveira también se acercó con peligro. Tremendo susto en la agonía.



MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces