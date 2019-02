Junior frenó al América: le ganó 0-1 en el Pascual Guerrero

Junior derrotó 0-1 al América de Cali en el Pascual Guerrero, encuentro válido por la fecha 4 de la Liga de Colombia. El equipo de Luis Fernando Suárez ganó con gol de Fabián Sambueza al minuto 23 del primer tiempo.

El actual campeón colombiano, Junior de Barranquilla, derrotó 0-1 este domingo al América de Cali por la cuarta fecha de la Liga Águila I-2019 en el Pascual Guerrero y asumió el liderato del certamen con 9 puntos, mientras el conjunto local se quedó con 7, en el quinto lugar.



Humo rojo en las tribunas –en las que se instaron 36.221 espectadores–, las luces de los celulares encendidas y los emotivos cánticos que bajaban con la fresca brisa desde los Farallones, le dieron un matiz espectacular al comienzo del juego. El Pascual Guerrero fue un hervidero, pero Junior con su fútbol desequilibró la balanza.

El técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro renunció a lo que ha pregonado y había hecho en su primer juego como local frente al Tolima: en vez de dos hombres de contención incluyó tres, sumando a Jonny Mosquera con Julián Guevara y Carlos José Sierra, y lo cierto es que la modificación surtió el efecto contrario, porque el cuadro barranquillero le quitó la pelota, se dio un festín tocando y le llegó muchas veces con facilidad, aprovechando el mal momento de los laterales, Jonathan Pérez y Cristian Flórez. Pero emergió como gran figura el arquero Carlos Bejarano.



Tampoco dio resultado el juego aéreo que en otros juegos le entregó puntos importantes al elenco escarlata. En las escasas llegadas siempre estuvo atento Sebastián Viera para quedarse con el esférico.



Por su parte, Luis Fernando Suárez planificó un juego ofensivo sobre todo por la derecha con ‘Teo’ Gutiérrez, explotando las falencias de Flórez. Sin embargo, Luis Díaz tuvo una aproximación con riesgo por la izquierda a los 9 minutos, sin encontrar un receptor en el área.



Carlos Julián Sierra se animó a rematar de zurda desde media distancia y el balón pasó cerca del pórtico de Sebastián Viera, a los 16.



El conjunto ‘tiburón’ perdió a los 18 minutos a su central Rafael Pérez, por una lesión muscular, y debió entrar Willer Ditta.



A los 22 minutos, Junior se puso arriba, luego que América se equivocó en la salida con Kevin Viveros, los visitantes recuperaron y tejieron la jugada eludiendo rivales en cada línea en una bonita pared, y Luis Díaz la sirvió al argentino Fabián Sambueza para que con el arco desguarnecido apenas tuviera que empujarla. Sin embargo, ese gol no hizo bajar la temperatura en las graderías.



El ‘tiburón’ quería morder de nuevo y en una llegada rapidísima de Díaz por poco cae de nuevo la valla de Bejarano, a los 26. A esa altura era total dominio del visitante, que aparte de rotar constantemente a sus mediocampistas de creación ratificó la calidad y poderío de su plantilla.



Fue tan clara la superioridad del Junior que después del letargo apenas a los 39 volvió a acercarse con Sierra en un cabezazo.



Junior pudo anotar el segundo, pero no pudo gracias a tres intervenciones seguidas del arquero Carlos Bejarano, que detuvo el balón a sendos remates junioristas. Y hubo una más de Bejarano a los 42, atajando un cabezado de ‘Teo’ Gutiérrez a quemarropa.

Más con desespero que con juego colectivo, América trató de meterse en terreno visitante, Fernando Aristeguieta llegó con riesgo y el rebote le quedó a Sierra, quien sacó un remate que se fue desviado, desperdiciando la posibilidad del empate, en el minuto 45.



Consciente de que las cosas no le salieron en el primer tiempo, ‘Pecoso’ ingresó a Cristian Álvarez por Johnny Mosquera y la variante cambió un poco la actitud del anfitrión, que intentó jugar más en terreno del cuadro barranquillero. A los 2 minutos, Guevara remató desde fuera del área y Viera sacó al tiro de esquina y luego Viveros se arrimó solo contra la defensa juniorista, pero su remate no fructificó.



Víctor Cantillo probó con un potente derechazo de larga distancia y Bejarano se exigió para mandar el esférico por encima del horizontal.



Con el paso de los minutos Junior siguió con el manejo de la pelota, pero le quitó el pie al acelerador y mermó su intensidad de ataque, diferente a lo que había realizado en la etapa inicial.



A los 29 Torres, que subió al ataque, remató de zurda sin potencia a las manos de Viera y Yesus intentó con el mismo perfil sin dirección. Aristeguieta cabeceó a los 33, pero de nuevo a manos de Viera.



Viéndose tan solitario el delantero venezolano se inventó un remate potente con derecha y Viera le sacó al tiro de esquina, a los 38. El argentino Juan Pablo Segovia tuvo la última gran opción de empatar, pero el balón se le fue entre las piernas en plena área. Junior también pudo ampliar el marcador, aunque James Sánchez le negó la pelota a ‘Teo’, que estaba solo en el palo izquierdo. Pero faltaba la de Aristeguieta por encima del horizontal, cuando el reloj marca 49 minutos. Triunfo justiciero para el ‘tiburón’, que no obstante le faltó concretar una buena cantidad de oportunidades.



América recibirá el próximo sábado al Medellín (5:00 p.m.) con el objetivo de recuperar el terreno perdido. Junior lo hará en su casa ante Rionegro (7:45 pm.)

Síntesis

América 0-1 Junior



América: Carlos Bejarano (8); Jhonatan Pérez (4), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia 5 Cristian Flórez (4); Julián Guevara (5), Jonny Mosquera (4), Carlos José Sierra (5), Yesus Cabrera (4); Kevin Viveros (4) y Fernando Aristeguieta (7).



Cambios: Cristian Álvarez (5) por Jonny Mosquera (1 ST), John Quiñones Saya (SC) por Kevin Viveros (36 ST) y Cristian Hinestroza por Jonathan Péez (44 ST).



D.T.: Fernando Castro



Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (6), Jefferson Gómez (6), Rafael Pérez (SC), Germán Gutiérrez (6); Luis Narváez (6), Víctor Cantillo (7), Sebastián Hernández (7), Fabián Sambueza (8); Luis Díaz (7) y Teófilo Gutiérrez (6).



Cambios: Willer Ditta () por Rafael Pérez (18 PT), James Sánchez (6) por Fabián Sambueza (25 ST) y Freddy Hinestroza (6) por Sebastián Hernández (35 ST).



D.T.: Luis Fernando Suárez



Goles: 0-1 Fabián Sambueza (22 PT) por Junior. 2-0: …Fernando Aristeguieta (28 PT).



Amonestados: Carlos José Sierra (6 PT), Juan Pablo Segovia (45 ST), … (T) por América. … ( PT), Teófilo Gutiérrez (12 PT), Sebastián Hernández (36 PT), Germán Gutiérrez (38 PT), Willer Ditta (39 PT) por Junior.



Expulsados: no hubo



Partido: Intenso



Figura: Carlos Bejarano (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 36.221 espectadores (dato oficial)



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Wilmar Roldán (7)



Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces