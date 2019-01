América suma sus primeros 3 puntos en la Liga: derrotó 1-2 a Alianza

América de Cali ganó 1-2 en su visita a Alianza Petrolera. El equipo de Fernando Castro logró remontar y sumó 3 puntos con goles de Carlos Sierra de cabeza al minuto 66 y de Fernando Aristeguieta al minuto 83 de pelota parada. Jhon Vásquez al minuto 24, había adelantado al conjunto local.

Los primeros minutos del partido la iniciativa fue para Alianza Petrolera que con tenencia de balón generó cierto riesgo sobre la portería adversaria. Entre tanto, América de Cali un poco más ordenado en defensa, espero a su rival en propio campo para jugar de contragolpe.



Sobre el minuto 23 de la primera parte Jhon Vásquez anota el primer gol para Alianza Petrolera luego de tomar un rebote en el área, remata fuerte, el balón golpea en el horizontal y se introduce para decretar el uno por cero a favor del onceno aurinegro.



Ahora bien, en el minuto36 del primer tiempo el jugador petrolero Fredy Flórez comete falta dentro del área a Yesus Cabrera de América, de inmediato el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor del onceno escarlata. Sobre el minuto 38 el encargado del cobro fue Carlos Sierra quien remata fuerte y el balón se estrella rebeldemente en el vertical de la mano izquierda del portero Jerez, negándole la posibilidad de igualar el marcador al América de Cali.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero para Alianza petrolera frente al América que intentó reaccionar después del gol en contra.

Para la segunda mitad Alianza Petrolera sorprende en el minuto 5, con un remate de media distancia de Jhon Vásquez que se estrella en el vertical de la mano izquierda del portero Bejarano, errando una posibilidad clara de gol para el onceno aurinegro.



Ahora bien, en los primeros 20 minutos del segundo tiempo América generó tres opciones de gol que no pudo concretar sobre la portería del arquero Ricardo Jerez. Entre tanto, Alianza petrolera que cedió la tenencia de balón, utilizó como alternativas en fase ofensiva la apertura de la cancha por los costados y las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Sobre el minuto 22 del segundo tiempo, América de Cali encontraría el gol de la paridad, a través de Carlos Sierra quien después de cobro de tiro de esquina, se levanta e impacta de cabeza la esférica, para convertir sobre el palo de la mano izquierda del guardameta Ricardo Jerez.



América de Cali que generaba presencia y volumen ofensivo lograría convertir en el minuto 38 del segundo tiempo, el segundo gol, luego de un cobro de tiro de esquina, se levanta el venezolano Fernando Aristeguieta, quien impacta de cabeza para decretar el dos por uno a favor del onceno escarlata.



Así pues, culminaría el partido con la victoria dos por uno a favor de América de Cali que comienza con pie derecho, mientras que, Alianza petrolera continua en la última casilla de la tabla del descenso.

Síntesis.

Alianza Petrolera 1 – América 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (5), Jeison Palacios (5), Faryd Díaz (5), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (5), Yeiner Orozco (4), Ronaldo Ariza(5), Jhon Vásquez (6) y Cesar Arias (4).

DT: César Torres.



América: Carlos Bejarano (5), Jonathan Pérez (6), Marlon Torres (6), Juan Segovia (6), Cristian Flórez (6), Julián Guevara (6), Luis Paz (6), Carlos Sierra (6), Yesus Cabrera (6), Kevin Viveros (6) y Fernando Aristeguieta (7).

DT: Fernando Castro.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Vásquez (23 PT).



Goles América: Sierra (22 ST) y Aristeguieta (38 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Alexis Serna (5) por Orozco (14 ST), Leonardo Saldaña por Ariza (28 ST) y Luis Mosquera por Flórez (39 ST).



Cambios América: Daniel Buitrago (5) por Paz (1 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados América: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Jerez (36 PT) y Arias (45 PT).



Amonestados América: Sierra (19 PT), Cabrera (36 PT), Flórez (42 PT), Pérez (16 ST) y Torres (29 ST).



Detalle: Jhon Vásquez debutó con gol vistiendo la camiseta de Alianza petrolera.



Figura: Fernando Aristeguieta delantero América (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (7).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja