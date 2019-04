Amargo empate para Alianza Petrolera: 1-1 contra Medellín

Alianza Petrolera y Deportivo Independiente Medellín medirían fuerzas en un partido en el que los objetivos eran diversos para las dos escuadras. El equipo aurinegro, con el objetivo de la victoria, para abandonar la zona del descenso, mientras que el poderoso, buscando los tres puntos para seguir con la posibilidad de clasificar en el grupo de los ocho de la liga I – 2019.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que con las transiciones rápidas entre defensa y ataque logró llegar sobre el último cuarto de cancha, sin hacer daño a su rival. Mientras que Medellín, siendo un equipo corto entre líneas apeló al orden en defensa y presión en el sector medio de la cancha.



Sobre el minuto 10 abandonaría la cancha el volante Freddy Flórez, quien se retiró ante un esguince de la rodilla derecha, en su lugar ingresaría Juan Mancilla.



Ahora bien, en el minuto 22 del primer tiempo Alianza petrolera anotaría por intermedio de Luciano Guaycochea, quien tomando un rebote que dejó el portero González, logra convertir sobre el palo de la mano derecha, decretando el uno por cero a favor del equipo aurinegro.



Culminaría el primer tiempo con la victoria parcial a favor de Alianza Petrolera, frente a Medellín que aunque generó tres opciones de gol, no pudo convertir sobre la portería del onceno aurinegro.



Para la segunda parte, el compromiso fue más de ida y vuelta Alianza petrolera acercándose de una forma tímida, mientras que, Medellín sumando volantes en el frente de ataque generó volumen ofensivo. En el minuto 14 de la segunda mitad German Cano desperdicia opción clara de gol.



Sobre el minuto 17 el Medellín volvería a desperdiciar doble opción de gol, después de un remate de Ricaurte de media distancia que ataja el portero Ricardo Jerez, deja el rebote e ingresando al área chica, Cano remata y el cancerbero guatemalteco con su pecho, niega la opción de gol para el goleador del onceno visitante.



Sobre la parte final del partido Independiente Medellín buscó de forma constante la portería adversaria en procura del gol del empate, sumando hombres en fase ofensiva generó cuatro opciones de gol, por intermedio de sus delanteros. De otra parte, Alianza Petrolera obligado a replegarse, apeló al contragolpe como estrategia en ataque, buscando el segundo gol que le diera la tranquilidad y los puntos.



En el minuto 48 del segundo tiempo Medellín igualó el marcador uno por uno, por intermedio de German Cano quien salvó un punto para el poderoso y lo dejó vivo en sus aspiraciones de clasificar, mientras que Alianza seguirá en el último puesto de la tabla del descenso.

Alianza Petrolera 1 – Medellín 1

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (7), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (5), Juan Ríos (6), Fredy Flórez, Luciano Guaycochea (7), Jhon Vásquez (6), Estefano Arango (5) y Cesar Arias (4).

DT: César Torres.



Medellín: David González (6), Jonathan Marulanda (5), Jesús Murillo (6), Guillermo Tegue (6), Luis Tipton (5), Larry Angulo (5), Nicolás Palacios (5), Andrés Ricaurte (6), Bryan Castrillón (5), Cristián Echavarría (5) y German Cano (7).

DT: Ricardo Calle.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Guaycochea (22 PT).



Goles Medellín: Cano (48 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Juan Mancilla (5) por Flórez (25 PT), Yeiner Orozco (5) por Arango (14 ST) y Ronaldo Ariza por Guaycochea (20 ST).



Cambios Medellín: Diego Erazo (5) por Castrillón (1 ST), Mateo López (5) por Angulo (1 ST) y Edwin Mosquera por Tipton (23 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Medellín: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: (5 PT), (33 ST) y (38 ST).



Amonestados Medellín: Angulo (18 PT), Echavarría (2 ST) y Palacios (33 ST).



Detalle: Luciano Guaycochea anotó su primer gol con la camiseta de Alianza Petrolera.



Figura: Germán Cano delantero de Medellín (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo Rivas (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.