Cúcuta volvió a ganar luego de 6 fechas en la Liga:0-1 contra Alianza

Alianza petrolera y Cúcuta Deportivo medirían fuerzas en un compromiso en el que se disputaban los puntos, tanto para la clasificación dentro de los ocho mejores, como la zona del descenso. El onceno aurinegro necesitado de una victoria y el equipo motilón con la intención de sumar y quedarse en el grupo de los ocho.

Rodaría la esférica y en los primeros minutos la iniciativa fue para Alianza Petrolera que con la tenencia de balón intentó en la salida por los costados vulnerar la portería contraria. Sin embargo, en el minuto 9 de la primera parte, Cúcuta tendría la opción más clara en un remate de media distancia de Agudelo en el cual intervino de forma exitosa el juvenil portero Serrano.



Sobre el meridiano de la primera parte, Alianza Petrolera registraba tres aproximaciones sobre la portería motilona, sin encontrar el camino a gol, tras la poca efectividad de sus delanteros. Cúcuta Deportivo, que se vio obligado a retroceder sus líneas se mantuvo ordenado en defensa y ejerciendo presión en dos cuartos de cancha, mantuvo su arco en cero.



En el minuto 34 del primer tiempo, Cúcuta Deportivo abriría el marcador por intermedio de Mauricio Duarte, quien de cobro de tiro libre logra que el balón supere la barrera y se introduzca sobre el palo de la mano izquierda de la portería de Serrano, que intentó, pero no pudo evitar el uno por cero a favor del onceno motilón.



Así pues, terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para Cúcuta Deportivo que fue un equipo efectivo y práctico en los primeros 45 minutos. Alianza petrolera tendría el receso para replantear e intentar ganar el partido en condición de local.



Para la segunda mitad, Alianza Petrolera saldría con la intención ofensiva, en el minuto 10, el juez central del compromiso invalidó gol al equipo local, por aparente fuera de lugar del jugador Hurtado, eliminando la posibilidad del empate para el equipo aurinegro.



Sobre el minuto 26 de la segunda parte, el juez central del compromiso Diego Escalante, al igual que en el primer tiempo, concedería un minuto de receso para la hidratación de los jugadores en el terreno de juego ante la alta temperatura en el puerto petrolero.



Ahora bien, en los últimos 15 minutos del partido Alianza Petrolera jugaría con solo tres defensores tras la salida de Farid Díaz e intentaría con un módulo táctico, con mayor volumen ofensivo, igualar el partido frente a un Cúcuta Deportivo que se mostró como un equipo aplicado tácticamente y que apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque para buscar el segundo gol que le diera la tranquilidad.



En el minuto 42 del segundo tiempo, Alianza Petrolera desperdiciaría opción clara de gol, cuando estrella un balón sobre el vertical izquierdo perdiendo la oportunidad de igualar el partido. De esta forma, terminaría el partido con la victoria para Cúcuta Deportivo que después de seis jornadas regresó por el camino de la victoria, dejando al onceno petrolero con pocas posibilidades de clasificar dentro del grupo de los ocho mejores.

Alianza Petrolera 0 – 1 Cúcuta Deportivo

Alianza Petrolera: Juan Serrano (5), Yhormar Hurtado (5), Luciano Ospina (5), Jeisson Palacios (5), Farid Díaz (4), Juan Ríos (6), Juan Mancilla (5), Luciano Goaycochea (5), Edwin Torres (5), Jhon Vásquez (5) y Cesar Arias (4).

DT: César Torres.



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (6), James Castro (6), Braynner García (6), Javier López (7), Mauricio Duarte (7), Diego Chica (6), Harrison Mancilla (6), John Hernández (6), Carlos Mosquera (6), Matías Pérez (6) y Jonathan Agudelo (5).

DT: Sebastián Méndez.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: No hubo.



Goles Cúcuta: Duarte (34 PT).



Cambios Alianza Petrolera: Alexis Serna (4) por Mancilla (14 ST) y Jorge Suarez por Díaz (33 ST).



Cambios Cúcuta: Wilder Guisao (5) por Mosquera (1 ST), Mateo Muñoz por Pérez (20 ST) y Darwin Carrero por Agudelo (43 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Cúcuta: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Arias (18 PT), Ospina (16 ST) y Torres (43 ST).



Amonestados Cúcuta: Agudelo (37 PT), Mancilla (2 ST), García (13 ST), Muñoz (30 ST) y Guisao (32 ST).



Detalle: Cúcuta Deportivo volvió a la victoria después de seis partidos.



Figura: Mauricio Duarte Cúcuta Deportivo (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Diego Escalante Gutiérrez (5).





JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.