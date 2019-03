Cali perdió en su visita a Barrancabermeja: cayó 1-0 contra Alianza

Alianza petrolera y Deportivo Cali saltaron al gramado del estadio Daniel Villa Zapata para disputar compromiso valido por la fecha 11 de la liga I – 2019. El onceno petrolero llegaría con la intención de lograr los tres puntos y acercarse aún más al grupo de los ocho.

Los primeros minutos del partido evidenciaron un encuentro en el que el equipo aurinegro tomaba la iniciativa, en el minuto 2, Ríos de media distancia probaría suerte para el conjunto local, remate atajado por el portero Mina. De otro lado, Deportivo Cali ordenado en defensa y ejerciendo presión en dos cuartos de cancha, no permitió que su rival se insinuará con peligro sobre el área del conjunto azucarero.

Sobre el minuto 25 del primer tiempo se iría por molestia muscular el jugador lateral derecho de Alianza petrolera Farid Díaz, en su lugar ingresaría Leonardo Saldaña. Ahora bien, Alianza petrolera había perdido la tenencia de balón y se diluyó en su producción futbolística, mientras el Cali ganaba terreno, en la medida que desplegaba los laterales por los costados para generar volumen ofensivo.



La primera emoción de la tarde llegaría a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Edwin Torres después de un tiro de esquina se levanta en medio de los centrales y de fuerte cabezazo convierte sobre el palo de la mano derecha, el uno por cero a favor de Alianza petrolera.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para Alianza petrolera que tuvo un mejor remate en la primera mitad. Deportivo Cali, tendría dos aproximaciones a gol que no pudo concretar.

Para la segunda mitad, nuevamente Alianza petrolera toma la iniciativa y sale con una propuesta ofensiva, encontrando un onceno azucarero que tendría como alternativa en ataque las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Sobre el meridiano del segundo tiempo, Deportivo Cali adelantaría sus líneas para ir en procura del empate, aprovechando el terreno cedido por el conjunto petrolero que retrocedió sus líneas y jugó al contragolpe explotando la velocidad de sus hombres en ataque.



Ahora bien, en el minuto 39 del segundo tiempo el horizontal le negó la posibilidad al Deportivo Cali de igualar el partido, después de un cobro de tiro libre del jugador Mercado. De esta forma, culminaría el partido con la victoria uno por cero para Alianza petrolera que con los tres puntos obtenidos abandonó la zona del descenso.

Alianza Petrolera 1 – Deportivo Cali 0

Alianza Petrolera: Juan Serrano (6), Jackson Montaño (6), Carlos Pérez (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz, Juan Ríos (6), Yeiner Orozco (6), Juan Mancilla (5), Edwin Torres (7), Estefano Arango (6) y José Correa (5).

DT: César Torres.



Deportivo Cali: Pablo Mina (6), Camilo Angulo (5), Danny Rosero (5), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (5), Andrés Balanta (5), Christián Rivera (5), Didier Delgado (6), Agustín Palavecino (5), Kevin Velasco (6) y Juan Ignacio Dineno (5).

DT: Lucas Pusineri.



Partido: Regular.



Goles Alianza Petrolera: Torres (35 PT).



Goles Cali: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Leonardo Saldaña (6) por Díaz (25 PT), Fredy Flórez (6) por Mancilla (32 ST) y Luciano Ospina por Torres (17 ST).



Cambios Cali: Yeison Tolosa por Andrade (22 ST), Deiber Caicedo por Delgado (22 ST) y Feiver mercado por Rivera (32 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Cali: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Mancilla (5 PT), Saldaña (33 ST) y Palacios (38 ST).



Amonestados Cali: Rosero (4 ST), Balanta (5 ST) y Mercado (46 ST).



Detalle: Alianza petrolera ajustó seis fechas invicto en la liga I – 2019.



Figura: Edwin Torres Alianza petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Tabares Cano (7).





JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.