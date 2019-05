Aldo Ramírez, por el cuarto título de Liga con Nacional

El volante de Atlético Nacional, Aldo Ramírez, es uno de los jugadores de experiencia que sostiene el andamiaje del equipo verdolaga, sobre todo ahora que empieza la etapa definitiva de la Liga, en el partido contra Junior del cuadrangular B.

Aldo ha sido campeón tres veces en la Liga con el cuadro antioqueño, la ganó en 2007 I y 2007 II. También lo hizo en el 2017. Ha estado tres veces con la camiseta verdolaga y conoce muy bien lo que se juegan en estos momentos.

“Esta es una instancia para disfrutar. Nacional la sabe jugar, los que estamos es porque merecimos estar acá. Se trata de disfrutarla y pensar en los rivales que no van a ser nada fáciles”, dijo el volante antes de enfrentar a Junior.



Aldo, de 38 años, sostiene que el equipo debe mostrar su mejor versión en esta etapa definitiva para conseguir el objetivo. Comenzar con pie derecho será fundamental. No sabe cua´l será su futuro, pero quiere despedirse en el conjunto paisa.



"Estoy disfrutando mi presente, el día a día. Estar acá es una bendición, dejé una oportunidad en México muy importante porque quería volver, y es en el club en el que sueño retirarme. Se me acaba en un mes el contrato y cada uno de esos días solo pienso en entregar lo mejor y disfrutar. No sé si renovaremos por seis meses, o si no, igual me iré feliz. Seguiré corriendo por esta camiseta hasta el último día”, dijo en declaraciones a El Colombiano.



Nacional visita a Junior este domingo a las 7 p. m. Prueba de fuego para ambos equipos, que no han tenido regularidad en la Liga.



