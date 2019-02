Agustín Palavecino, nuevo jugador del Deportivo Cali

Procedente de Platense, Agustín Palavecino cerró su vínculo con el Deportivo Cali. En diálogo con emisora local, el jugador aseguró que se acordó la compra del 50% de los derechos deportivos por parte equipo de Pusineri.

¡Atención! ⚠️



Deportivo Cali llegó a un acuerdo con @caplatense por el traspaso de Agustín Palavecino. El jugador estará arribando en las próximas horas a Cali para finiquitar detalles de su vinculación. 🛬🇨🇴#JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/Se06Q1CcOh — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 8 de febrero de 2019

¡Atención! ⚠️



Deportivo Cali llegó a un acuerdo con @caplatense por el traspaso de Agustín Palavecino. El jugador estará arribando en las próximas horas a Cali para finiquitar detalles de su vinculación. 🛬🇨🇴#JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/Se06Q1CcOh — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 8 de febrero de 2019

Muy contento por llegar a un equipo grande, espero estar a la altura, la verdad no tengo dudas, el viernes viajo para hacer la revisión médica FACEBOOK

TWITTER

“Muy contento por llegar a un equipo grande, espero estar a la altura, la verdad no tengo dudas, el viernes viajo para allá, hacer la revisión médica y poder incorporarme a los entrenamientos. El club compra el 50% de mi pase”, señaló desde Argentina.



Sobre sus características, dijo que “soy un jugador ofensivo, que intenta asistir bastante, y que a la hora de marcar y defender también da una mano”.



La del Cali no fue su única opción, ya que un conjunto de su país y otro chileno habían preguntado por él. “Estuve cerca de ir a Racing, no se dio, ahora justamente me apareció lo del Cali, hablé con mi familia y mi representante, y no lo dudamos”, agregó.



Acerca de si ha preguntado por su nuevo club, respondió: “La verdad que no, estaba esperando que se confirmara esto, ahora lo que queda es llegar, ponerme a entrenar y estar de la mejor manera a disposición del técnico”.









Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En Twitter: @marquitosgarces