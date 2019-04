Así va el tema del VAR en el fútbol colombiano

Los problemas arbitrales en el fútbol colombiano no paran, al contrario, son cada vez más complicados, por lo que el tema del VAR (Videoarbitraje) se hace cada vez más indispensable.

El árbitro Wílmar Roldán fue protagonista de una jugada en el juego Bucaramanga vs. Santa Fe del domingo pasado, en la que el juez anuló un gol válido por supuesto fuera de lugar, argumentando una seña de VAR. El juez del compromiso finalmente habilitó la jugada y decretó el 1-1 que fue convertido por Maxi Núñez. ¿En qué va el tema del VAR en el fútbol colombiano?



Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, advirtió en días pasados que el tema va bien, incluso, hay capacitaciones para el manejo.



“Es distinto pitar con VAR que sin VAR. Hay que cambiar el chip de los árbitros; eso es lo primero que hay que hacer, capacitarlos. Nosotros vamos muy bien. Ya iniciamos capacitación con siete árbitros, quienes obtuvieron la mejor calificación entre los 55 jueces que estuvieron en el curso internacional. Vamos a intentar capacitar a 100 árbitros, 30 de la A, más 60 asistentes, más los que estarán en las cabinas (desde donde se opera el VAR)”, dijo Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.

Vélez señaló que aunque instaurar el VAR en Colombia tiene un costo alto se busca la solución.



“El VAR es demasiado costoso, pero no puede ser lo mismo un partido de la Bundesliga, que vale 6.000 u 8.000 dólares. Hay que buscar un VAR menos costoso, porque no tendríamos cómo pagar eso. No hemos hecho cotizaciones, pero buscaremos, como se dice, bueno, bonito y barato. Aún no me atrevo a decir cuánto nos puede valer”, agregó.

La idea de la Dimayor es que el VAR se utilice en el segundo semestre de este año. “Tengo un gerente enfocado en el tema del VAR y espero cumplirle al país, que lo tengamos disponible para esa final de campeonato”, comentó Vélez.



El año pasado, cuando Santa Fe y Cali jugador por los cuartos de final de la Copa Suiramericana, se utilizó el VCAR por primera vez en el país.



Esa vez, Wilson Seneme, presidente de la comisión de árbitros, exárbitro brasileño, presentó el sistema en el estadio El Campín y explicó los aspectos claves del VAR, especificando las jugadas en las que interviene e hizo algunas precisiones.



“Gústenos o no, el VAR es el futuro del fútbol. Llega para ser un apoyo a los árbitros y la justicia en el fútbol”, dijo Seneme.



Seneme comentó que van tres capacitaciones con árbitros, con tecnología y horas de aprendizaje. Aclaró que Conmebol no designa árbitros que no tengan el protocolo VAR.



“No esperen ciento por ciento de aciertos. El VAR es para situaciones y errores obvios en los que el daño deportivo es muy grande”, afirmó.



