Reunión del COI en Tokio para decidir el futuro olímpico del boxeo

Los altos cargos del Comité Olímpico Internacional (COI) se reúnen a partir del viernes en Tokio, listos para decidir el futuro olímpico del boxeo, bajo amenaza de exclusión de los Juegos de 2020 organizados en la capital japonesa.

El boxeo es uno de los deportes que más medallas le ha dado a Colombia en los Juegos Olímpicos: una de plata, con Yuberjen Martínez, en Río 2016, y cuatro de bronce: Alfonso Pérez y Clemente Rojas, en Múnich 1972; Jorge Eliécer Julio, en Seúl 1988, e Ingrit Valencia, también en Río 2016.



El presidente del COI, Thomas Bach, se declaró hace poco "extremadamente preocupado por la gobernación" de la Federación Internacional de Boxeo (AIBA), que eligió como presidente a principios de noviembre al controvertido uzbeco Gafur Rakhimov. El hombre de negocios de 67 años está acusado de ser un "criminal mayor" de su país por el Tesoro estadounidense, lo que condujo al COI a suspender sus relaciones con la AIBA cuando fue nombrado presidente interino en enero. El COI también congeló sus ayudas financieras a la federación.



Sin embargo Rakhimov niega las acusaciones del Tesoro estadounidense. A principios de octubre aseguró a la AFP que nunca estuvo "implicado en organizaciones criminales transnacionales", denunciando "falsas acusaciones fabricadas por el precedente régimen" en Uzbekistán.



Pero la crisis de gobernación en la AIBA viene de lejos. Los problemas también llegan a las finanzas a su economía, la ética, la integridad deportiva y la lucha antidopaje.



En los Juegos-2016 de Rio, 36 oficiales y árbitros fueron suspendidos con rumores de fondo de combates amañados. Desde entonces, la AIBA ha sido "más allá de las exigencias" en materia de gobernación, aseguró la semana pasada Rakhimov, poco después de la entrega de un informe que debía responder a las preocupaciones. "Nuestra situación financiera está bajo control", añadió.



En cuanto al arbitraje de partidos, el uzbeco declaró que "los días malos del pasado han quedado atrás, ahora trabajamos con un sistema eficaz y transparente".



¿Habrá convencido a la comisión del COI o pasará la institución olímpica al ataque y eliminará esta disciplina histórica de los JO? De acuerdo con las informaciones de la prensa no hay que esperar una decisión radical, pero es posible que la competición de 2020 sea puesta al amparo de otra estructura distinta a la AIBA.



Sea cual sea el veredicto final, "no queremos que los deportistas sean castigados por el mal comportamiento de ciertos responsables", dijo Thomas Bach. "Hacemos todo lo posible para garantizar que puedan perseguir su viaje olímpico".



La sombra del escándalo también planeó este miércoles sobre la poderosa Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), cuyo presidente dimitió en el marco de la Asamblea General que se celebra en Tokio. Único candidato a su reelección, el jeque Ahmed al Fahd al Sabah, cercano a Thomas Bach, decidió retirarse tras su acusación en Suiza en un caso de falsificación de pruebas relacionado con intrigas políticas en su país, Kuwait.



El jeque Ahmed reiteró su inocencia y obtuvo, en contra de su interés y en medio de una situación caótica, el apoyo de varios representantes nacionales, pero finalmente decidió postergar la elección, mientras resuelve sus problemas judiciales.



Por otro lado Milán y Estocolmo presentaron este miércoles, ante unos 1.400 delegados de los 206 comités olímpicos nacionales, sus dosieres de candidatura para la organización de los Juegos Olímpicos de invierno 2026. Tras la retirada de la ciudad canadiense de Calgary por un "no" de los ciudadanos en un referéndum el pasado 13 de noviembre, el responsable italiano Giuseppe Sala hizo hincapié en la adhesión de los milaneses al proyecto Milan-Cortina d'Ampezzo, con el apoyo de un sondeo.



Por su parte, el responsable del dosier de la candidatura de Estocolmo, Richard Brisius, insistió en el rigor financiero de la candidatura sueca. "Nuestro plan responde a la nueva realidad del COI, que quiere que utilicemos lo que tenemos ahí donde lo tenemos, para construir lo menos posible", ponderó.



La carrera por la organización de los Juegos-2026 ha puesto de relieve el deseo de reducción de los gastos relacionados con el evento y varias ciudades abandonaron su proyecto de candidatura. Además de Calgary, Sion (Suiza) y Graz (Austria) también mencionaron una falta de apoyo político o popular.



De su lado, la japonesa Sapporo decidió concentrarse en los Juegos de 2030. Así que el COI solo puede elegir entre dos candidaturas para 2026, lo que molesta a su presidente, Thomas Bach. "No tenemos un plan B. No hay plan B", declaró a la agencia japonesa Kyodo. La sede olímpica de los Juegos de invierno de 2026 debe ser anunciada en junio en Lausana (Suiza).



