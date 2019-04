Mosquera estrena el bronce olímpico en el Panamericano de pesas

Luis Javier Mosquera ya tiene lo que quería: la medalla de bronce que ganó en los 69 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La recibió a finales de marzo pasado y la ‘estrenará’ en el Campeonato Panamericano de Halterofilia, que se lleva a cabo en Guatemala.

En esas justas, Mosquera fue cuarto, pero el positivo en un control al dopaje del asiático Izzat Artykov le dio la opción de recibirla, de convertirse en medallista. Pero después de los Juegos le llegó la ‘hora mala’ al pesista de 24 años, porque su salud no lo acompañó, entró en un bache, sufrió, lloró y hasta pensó que sería su final en el deporte, pero no fue así.



Mosquera no ha tenido un exitoso ciclo olímpico, pues no ha competido en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe, tampoco ha estado en dos mundiales, por lo que este Panamericano será su ‘resurrección’.



“Estoy al ciento por ciento. Luego de los problemas de rodilla estoy recuperado y listo para la competencia”, le dijo Mosquera a EL TIEMPO.



El pesista vallecaucano tuvo dos lesiones. Se le rompió el menisco de la rodilla derecha, pero también presentó un problema en un tendón, pero a punta de terapias y limpieza se recuperó. Cuando estaba cogiendo la forma, a Mosquera lo tuvieron que volver a tratar, pues el tendón presentó inconvenientes. Eso último fue en febrero del año pasado.



“Cuando no fui al Mundial fue duro, pero todo hacía parte del proceso de recuperación. Nunca hay que rendirse porque el deportista tiene altas y bajas”, precisó.



Luis Javier Mosquera tiene como meta ir a los Juegos Olímpicos, ganar, subir del bronce e ir por la plata o el oro, al igual que los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), entre julio y agosto próximo.



“Estoy tranquilo porque para Tokio hay opciones de conseguir el cupo, pero no me puedo relajar. Confío en estar al 100 por ciento”, precisó.



Claro, hubo días complicados, en los que tirar la toalla era lo ideal, pero los superó.

“Me preocupé, entre las lesiones, porque caí y no quería hacerlo dos veces, pero pasó. La espalda, la rodilla, en fin, eso me tuvo en momentos complicados, pero hoy todo es a otro precio”, señaló el pesista.



Sin embargo, hay otro obstáculo en su camino: el cambio de categoría, porque por reglamentación los 69 kilos se acabaron en las pesas y eso lo obligó a subir a los 73 kilos.



“Cuando era 69 pesaba 71 y estoy ahí. El cambio a la mayoría le sirve, porque se mejora en el peso. Nos toca acomodarnos y mirar porque los Olímpicos están cerca”, declaró.

Colombia tiene un buen equipo en el Panamericano, a pesar de la ausencia de Óscar Figueroa, quien está suspendido por no presentar su paradero para ser elegido en controles al dopaje por sorpresa. Tampoco está Leidy Solís, quien presentó un inconveniente de columna, pero la nómina la lideran Francisco Mosquera, Luis Javier Mosquera y Mercedes Pérez, aspirantes a medalla.



DEPORTES