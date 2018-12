Laboratorio incumple con resultados al dopaje en los Juegos

Enrique Amy, presidente de la comisión médica de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, se mostró preocupado porque no se ha recibido ninguna comunicación del laboratorio de Salt Lake (EE. UU.), sobre los resultados de los exámenes antidopaje de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla.

Según el dirigente, a la fecha se han enviado todos los análisis que se han hecho, pero el laboratorio no responde a ninguna de las consultas que se le ha hecho sobre los resultados.



“Es irregular lo que pasa. Dicen que hay problemas de transporte, que los vuelos están retrasados, que tienen mucho trabajo y que, incluso, han enviado algunas muestras para que sean examinadas en el laboratorio de Montreal”, le dijo a EL TIEMPO, Amy.

En un comienzo, los resultados del análisis de las muestras se conocerían entre 3 y cinco días después de la toma, pero a este jueves la Odecabe no tiene ningún resultado.



“No es normal lo que pasa. Los Juegos ya se acaban el viernes y en mi correo no tengo ninguna comunicación, ninguna confirmación”, aseguró Amy.



La idea era que se tomaran 720 análisis a las muestras de control al dopaje y 560 análisis, que serían tomados dentro y fuera de competencia.



“Esperamos los resultados, el tema es que una vez se acaben los Juegos la Odecabe no puede hacerle seguimiento al tema, porque todo queda en manos de las propias federaciones internacionales. Por lo que está pasando, entiendo que los exámenes no se han realizado y eso ya preocupa, son muchos días y no tenemos ninguna información”, declaró.



Y agregó: “Esperemos que lleguen pronto, pero no tenemos, tampoco, ninguna relación ni conocimiento de lo que pasó con los controles en sangre y orina. Lo que preocupa es que en el laboratorio nadie contesta, nadie nos habla del tema”, según el Presidente de la Comisión Médica.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel