¿Por qué el oro de Baloyes es el más importante de los Juegos?

Mientras Caterine Ibargüen se llevaba todas las miradas mientras ganaba su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, Bernardo Baloyes hacía una de las mejores presentaciones de su vida y cruzaba de primero en la prueba de los 200 metros planos, la segunda prueba más importante del atletismo.

El nacido en Isla Fuerte se abrazaba con su mamá, quien hizo casi 20 metros con él de la prueba corriendo por fuera de la pista, y se abrazó con su héroe, pero tal vez no se había dado cuenta de la magnitud de la victoria.



Ningún colombiano había logrado tal hazaña. La casilla de victorias en los 100, 200 y 400 metros para el país estaba vacía, hasta que este miércoles, Baloyes, dejó a todo el mundo perplejo en el estadio Rafael Cotes de Barranquilla, al batir al panameño Alfonso Edwar y al trinitario Kyle Greaux, en una final sensacional, de otro mundo, en la que Colombia celebró.



El atleta, que no se destaca por su altura (apenas 1,71 metros), y que no le gustaba el atletismo, entró en la historia grande del deporte colombiano. En las pruebas de los gigantes como Usain Bolt por fin Colombia encontró un metal dorado. El país solo había ganado dos platas en los 200 metros: Jaime Aparicio (1954) y Haver Murillo (2006) por eso la importancia de este triunfo.



Baloyes, amante del fútbol e hincha a morir del Atlético Nacional ahora sueña con mejorar sus registros en los Juegos Olímpicos, a los cuales asistió en Río 2016, pero quedó de último en la primera fase clasificatoria.



El estudiante de Gastronomía ahora tiene como meta los Juegos Panamericanos (prueba de marca mayor y nivel muy superior a estos Centroamericanos) y clasificarse a los Olímpicos de Tokio 2020.



