Escala del ciclo olímpico: Lima, Perú

Los Juegos de Tokio 2020 se acercan cada vez más y con ellos el sueño de superar los tres oros de Río 2016 sigue creciendo para el deporte colombiano. Pero un año antes de que llegue esa cita viene otro certamen del ciclo olímpico: los Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, en Lima (Perú).

En la edición del año 2015 de los Panamericanos, en Toronto, la delegación colombiana se colgó 27 oros, 14 platas y 31 bronces, para terminar en la quinta casilla, detrás de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Cuba. La meta ahora es superar ese número de preseas doradas.



Entre las 39 disciplinas que tendrán competencia en los Panamericanos de Lima, las esperanzas de Colombia están en deportes como el levantamiento de pesas, con Leidy Solís como uno de los estandartes; el ciclismo, tanto en pista y ruta como en BMX, donde se espera el regreso de Mariana Pajón; la gimnasia, con Jossimar Calvo, que hace cuatro años logró tres oros; y el atletismo, con Caterine Ibargüen. Pero también en modalidades para las que el ciclo termina en Lima, como el patinaje y el bolo que aún no son olímpicos.



Los juegos también servirán para que quienes aún no han logrado las marcas mínimas para ir a los Olímpicos de Tokio las puedan conseguir y no se queden por fuera de la fiesta más importante del deporte.



DEPORTES