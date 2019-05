Urán vuelve a la lucha luego de su fractura de clavícula

Rigoberto Urán (Education First) reaparecerá desde este domingo en el Tour de California, luego de la recuperación de la fractura de clavícula izquierda, que sufrió en la segunda etapa de la París-Niza, en marzo, y lo hará al lado de su compatriota, Sergio Higuita, que viene del equipo Euskadi.

Urán tiene como objetivo este año hacer una buena actuación en el Tour de Francia, competencia en la que fue segundo en el 2017, detrás del campeón, Chris Froome.



Además de Urán y de Higuita, otros colombianos que disputarán la carrera estadounidense son: Cristian Muñoz (UAE Emirates), Darwin Atapuma (Cofidis), Rodrigo Contreras (Astana) y Edwin Ávila (Israel Cycling Academy), quienes tratarán de hacer una buena carrera en la que su compatriota Egan Bernal fue el campeón el año pasado.



El eslovaco Peter Sagan (Bora) intentará olvidar unos últimos meses decepcionantes a partir del domingo en el Tour de California, una de sus pruebas favoritas. La primera etapa tendrá como menú salida y llegada en Sacramento, de 143 km.



Desde el comienzo de la temporada, el contador particular de Sagan está detenido en un solo triunfo, en el Tour Down Under en Australia, toda una anomalía para uno de los ganadores más voraces del pelotón.



El triple campeón del mundo acarició la victoria en las primeras clásicas, al finalizar cuarto en la Milán-San Remo y quinto en la París-Roubaix, pero no ha vuelto a luchar por éxitos desde entonces. Y es que abandonó durante la Amstel Gold Race y la Flecha Valona antes de renunciar a la Lieja-Bastoña-Lieja.



Para recuperar su mejor nivel, nada mejor que una de sus pruebas preferidas, que ha disputado desde 2010 y donde ostenta el récord de victorias, con 16 triunfos de etapa.



Solo en 2018 Sagan no ganó ninguna jornada, superado en los tres embalajes por el fenómeno colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), centrado este curso en el Giro de Italia. El eslovaco se hizo incluso con la victoria en la general en 2015 cuando llegaba en un estado de forma similar al de este año.



Esta edición, a pesar de que no se adapta a la perfección a sus condiciones al contar con más tramos de montaña, sigue siendo un foco principal en las aspiraciones del corredor de 29 años.



"Esta carrera encaja perfectamente en mi calendario. He venido para dar lo mejor de mí mismo y para conseguir el mejor resultado posible", explicó en la página web de la prueba. "Mejorar mi récord de victorias de etapa es otra de mis fuentes de motivación", añadió el seis veces ganador del maillot verde del Tour de Francia.



El australiano Richie Porte (Trek-Segafredo) será otro de los favoritos a hacerse con el triunfo mientras el cafetero Urán será una incertidumbre.



Deportes