Higuita y Urán se frotan las manos en el Tour de California

El corredor eslovaco Peter Sagan consiguió este domingo la victoria en la primera etapa del Tour de California que disputó en el área urbana y alrededores de Sacramento, la capital del estado, donde acabó la edición del año pasado, en la que los colombianos Sergio Higuita y Rigoberto Urán terminaron en el grupo.

Sagan, del equipo Bora-Hansggrohe), logró el triunfo casi cuatro meses después que el último y se dio después de conseguir un registro de 3 horas, 14 minutos y 10 segundos, tras completar un recorrido de 143 kilómetros.



El eslovaco fue el más rápido en la línea de meta al superar por cuatro segundos en el sprint al local Travis McCabe del equipo Estados Unidos. Mientras que el tercero fue el tercero fue el alemán Max Walscheid, del equipo Team Sunweb, quien entró a seis segundos del vencedor.



Fuera del sprint final se quedaron corredores especialistas que tenían opción al triunfo como Mark Cavendish (Dimension-Data) y Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), que perdieron los primeros 30 segundos con relación a Sagan.



El tres veces campeón del mundo se mostró satisfecho de haber vuelto al camino ganador tras haberse quedado a las puertas en las pruebas anteriores que disputó como fueron las de Paris-Roubaix y Milán-San Remo.



"El año pasado no pude ganar, pero me siento muy feliz que he logrado una etapa más", declaró Sagan al concluir la carrera.

Sería muy interesante y agradable el poder establecer algún récord aquí, en el Tour de California FACEBOOK

TWITTER



La victoria también permitió al ciclista eslovaco enfundarse la camiseta de líder de la prueba, pero es poco probable que pueda repetir su resultado de hace

cuatro años cuando ganó la general después de ocho etapas.



La segunda etapa de la decimocuarta edición del Tour de California, los corredores tendrán que subir gradualmente desde el nivel del mar hasta los 2.616 m antes de terminar en South Lake Tahoe.



Un final cuesta arriba que tentará de nuevo a los corredores del llano a tener sus primeras escaramuzas como pasó comenzando en Sacramento, donde el pelotón se dirigió hacia el norte del Valle Central.



Ahí, con ese final en alto de tercera categoría, es donde los colombianos se frotan las manos, más Higuita y Urán que el resto, pues son escaladores.



Casi inmediatamente, cuatro hombres se adelantaron para formar una escapada con Laurens de Vreese (Astana), Tyler Stites (Estados Unidos), Charles Planet (Novo-Nordisk) y Michael Schär (Equipo CCC).



Nunca se permitió que el cuarteto extendiera su ventaja a más de unos pocos minutos, y tal vez consciente de lo inevitable, De Vreese se sentó para ser alcanzado por el pelotón con 76 kilómetro, de la etapa de 143, aún por correr.



Un pelotón hambriento de un sprint de grupo atrapó a Plant, el último miembro sobreviviente de la escapada, con 19 kilómetros para llegar a la meta y el triunfo se decidiese en el sprint final, que esta vez le fue favorable a Sagan.



EFE