Henao y Martínez, líderes del lote colombiano en el País Vasco

Al final, 12 serán los ciclistas colombianos que tomarán parte dese este lunes y hasta el próximo sábado en la Vuelta al País Vasco, que arrancará con una contrarreloj individual de 11 km.

Henao ya sabe lo que es figurar en el podio, ya ha estado en él durante tres ocasiones, y espera, esta vez, regresar, pues la última ocasión fue en el 2016, cuando fue segundo detrás del campeón, Alberto Contador, y superando a Nairo Quintana tercero.



Además, el corredor del UAE Emirates fue segundo en el 2015, detrás de Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, y tercero en el 2013, cuando Nairo fue el campeón y Richie Porte el segundo.



Martínez es la esperanza del equipo Education First. Viene de ganar la etapa reina en la París-Niza, de ser el campeón nacional contrarreloj y de ser tercero en la general del Tour Colombia, escoltando a Miguel Ángel López, campeón, e Iván Sosa, segundo.

Daniel Martínez y su triunfo en la París-Niza. Foto: Prensa Education First



Carlos Betancur y Wínner Anacona serán los dos pedalistas nacionales en el equipo Movistar, que quiere el título para Mikel Landa. Darwin Atapuma (Cofidis), Aldemar Reyes, Jhojan García, Nicolás Sáenz, Daniel Jaramillo, Bernardo Suaza, Carlos Julián Quintero y Yecid Sierra serán los integrantes del equipo Manzana Postobón.



Geraint Thomas, ganador del Tour 2018, Julien Alaphilippe, quizás el corredor más destacado de lo que va del curso, Landa, y Astana, el equipo más en forma, parten como grandes candidatos a ganar la prueba.



La carrera vasca por etapas del calendario UCI World Tour, cita obligada en abril para lo más selecto del pelotón internacional, arranca este lunes en Zumarraga con una de las grandes novedades de la carrera, la contrarreloj individual que solía cerrarla ya en la primera etapa de la prueba.



Serán los primeros 11,3 del total de 784,3 kilómetros a los que corredores tendrán que hacer frente durante seis etapas y en los cuales se encontrarán un total de 22 altos de montaña, 5 de Primera categoría, 2 de Segunda y 15 de Tercera.



Esas subidas, la crono y las bonificaciones de cada etapa -10, 6 y 4 segundos en la línea de meta, y 3, 2 y 1 en el sprint especial- decidirán quién sucede en el palmarés al esloveno Primoz Roglic, que prepara el Giro de Italia y no defenderá su victoria del año pasado.



De hecho, no tomará la salida ningún vencedor anterior en la carrera. Aunque sí, entre otros, los que acompañaron a Roglic en el podio final de 2018: Mikel Landa -segundo y, por tanto, dorsal 1- y Ion Izagirre, líderes también este año de la representación local.



Si Landa es prácticamente la única bala de un Movistar entregado al alavés perseguido por las caídas en los últimos meses, Izagirre comparte favoritismo con Jakob Fuglsang en un Astana también con su hermano Gorka, Luis León Sánchez, Pello Bilbao y Omar Fraile.



Se destacan las formaciones del Deceuninck Quick-Step y el Sky. El Deceuninck sale con Alaphilippe y la otra 'perla' del ciclismo español, un Enric Mas segundo en la Vuelta 2018 y sexto el pasado año en la Itzulia tras ganar la etapa más importante, la última con llegada al Santuario de Arrate. En el Sky, sus nombres hablan por sí solos.



Thomas, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, David de la Cruz y Diego Rosa. Uno de los gemelos Yates (Mitchelton-Scott), Adam, y Dani Martin (UAE Emirates), en forma también en el inicio de año, brillan en un listado también con Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe), cuarto el año pasado, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), séptimo, los colombianos Sergio Luis Henao (UAE Emirates) y Daniel Felipe Martínez, y Michael Woods (ambos, EF Education First).

Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia 2018. Foto: Archivo / EL TIEMPO



En total, 161 corredores divididos en 23 equipos de siete unidades. Los 18 UCI World Tour y 5 Profesional Continental (Caja Rural, Euskadi-Murias, Burgos BH, Cofidis y Manzana Postobón). Todos ellos tienen las principales citas de la carrera en la crono inicial, que sube La Antigua (2,3 kms. al 9,9 % de desnivel y rampas por encima del 15), y las dos etapas finales en Eibar.



La primera, con dos subidas a Arrate. Primero por la pared de Matsaria (5,5 al 8,4 y tramos hasta el 22) y al final por la subida clásica; y la segunda con Azurki (6,4 al 6,8) y la novedad de Karakate, con cemento en más de 3 de sus 5,2 kms. al 8,5.



También la cuarta etapa camino de Arrigorriaga, con Bikotz Gane (4,9 al 6,5 y una larga rampa al 12) y Zaratamo (2,4 al 6,5 y tramos finales hasta el 18) contiene ese tipo de 'trampas' que tanto justa a los organizadores de la carrera vasca, que también han dispuesto otros dos finales en ligera subida en la segunda y la tercera etapa.



A Gorraiz se llegará por una cuesta de 800 metros al 6 por ciento y al Santuario de Estibaliz por otra de 2 kilómetros al 4. En la segunda etapa también habrá también unos kilómetros sin asfaltar que, aunque no serán en subida, complicarán al pelotón.



El recorrido:

1ª etapa. Zumarraga-Zumarraga (CRI; 11,2 kms)

2ª etapa. Zumarraga-Gorraiz (149,5 kms)

3ª etapa. Sarrigurre-Santuario de Estibaliz (191,4)

4ª etapa. Vitoria-Arrigorriaga (163,6 kms.)

5ª etapa. Arrigorriaga-Arrate (149,8 kms.)

6ª etapa. Eibar-Eibar (118,2 kms.)



Resumen de agencias



---