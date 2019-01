Sergio Henao y su meta: ganar en el patio de su casa

Para Sergio Luis Henao será muy especial el Tour Colombia 2.1, pues se disputará por una región en la que se levantó como ciclista, por donde entrena, prueba que tocará carreteras que conoce bien y tendrá a Rionegro, el municipio que lo vio nacer, como eje central.

Ganar la carrera sería especial para él, pues lo haría en su estreno con la nueva divisa, el UAE Emirates, tras siete temporadas con el Sky.



“Estoy contento de que una carrera como el Tour Colombia 2.1 la acoja mi municipio, la tierra que me vio crecer y me ha dado mucho de lo que soy como persona y como deportista. Es algo diferente… soñar un día con que una carrera de este prestigio y de tantos corredores de nivel mundial salga de mi municipio y esté dónde yo nací, me llena de orgullo y motivación para prepararme y soñar con hacer algo grande”, señaló Henao a la organización de la carrera.



Y agregó”: Sería muy bonito agregar a mi hoja de vida una victoria en el Tour Colombia 2.1, y más porque es en mi región, por donde entreno".

Conozco cada metro y cada curva, las subidas y la gente, es como cuando el francés corre en su país y va pasando por su pueblo, así se siente uno en Colombia FACEBOOK

TWITTER

Henao llega al Emirates con el fin de ganar, de darse otra oportunidad y esta 2.1 será ideal para él.



“Aquí se van a encontrar con una cultura y un respeto al ciclista que no lo van a ver en ningún lado. El ambiente va a ser espectacular. Esto le va a abrir mucho la mentalidad al europeo de ver otra cara de Colombia que de pronto no han visto. Van a ver el paraíso que tenemos para entrenar y para prepararnos. Van a encontrar un cariño muy grande y un ambiente inigualable”, afirmó Henao.



Sobre las etapas claves de la carrera, el pedalista colombiano de 31, campeón nacional de ruta en los dos últimos años, dijo: “La etapa reina va a ser la de Palmas que es una subida que conozco muy bien y que es una de las más duras que tenemos aquí en Antioquia por la exigencia del porcentaje, y porque es una subida larga. La Unión también es una etapa complicada porque es terreno muy quebrado y la subida tiene siete kilómetros con una altitud de 2500 metros. Esas son las etapas claves”, dice el antioqueño, quien apunta a diferencias entre los candidatos desde el primer día.



“Para mí ya la crono por equipos va a sacar diferencias importantes. La carrera el año pasado se definió por muy pocos segundos y este año de inicio se van a marcar algunas diferencias”, aseguró el líder del Team Emirates.



“Un cambio siempre viene bien. En Sky fueron siete años que me aportaron mucho a mi vida como persona y como deportista, y que ahora quiero dárselos a este equipo. Me enorgullece que me vean como un ciclista ganador”, expresa.



“Hacer parte de este nuevo proyecto del UAE es un reto más para mi carrera como deportista con nuevas ambiciones. Y qué mejor que empezar en casa”, concluyó.



Deportes