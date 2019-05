Otro ciclista latino que se la jugará en el Giro de Italia

Ríchard Carapaz es otro de los pedalistas latinoamericanos que estarán en el Giro de Italia, que comenzará con una contrarreloj individual de 8,2 kilómetros este sábado.

Carapaz hace su segunda presentación en la competencia Italia, tras su excelente debut el año pasado, cuando obtuvo la victoria de etapa y el cuarto lugar de la general.



“El año pasado fue excelente el Giro. Tenía programado hacer algo así, pero no tan pronto. Eso me dio la opción de ser mucho más positivo”, dijo Carapaz.



El ciclista del Movistar estará al lado del español Mikel Landa, quienes serán los jefes de finales del elenco telefónico.

"Me he preparado para eso, no soy fuerte, pero hay que estar en el pelea”, afirmó el ecuatoriano, que el fin de semana pasado ganó una etapa y la general de la Vuelta a Asturias.



