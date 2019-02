‘Durante el año, buscaremos los motivos para renovar a Nairo’: Unzúe

El director deportivo del Movistar Team, Eusebio Unzúe, respondió algunas preguntas en la rueda de prensa previo al Tour Colombia.

¿Cómo analiza el tiempo que ha estado con Nairo?



Por mi parte decir que es un privilegio de estar con Nairo estos ochos años. Sobretodo el haberle visto casi nacer y crecer y como consecuencia de todo esto ver lo que él ha generado y la explosión del ciclismo colombiano. Ha desatado una locura en su país. De mi parte estamos muy satisfechos.



Este año se vence el contrato con Nairo Quintana, ¿habrá renovación?



Efectivamente termina el contrato de Nairo y como cada vez que así ha sucedido buscamos durante el transcurso del año se den los motivos para poder continuar por ambas partes, porque esos son los compromisos, estar satisfechos ambos. Esperemos que pase lo mismo al final de año. Saben que esta casa es su casa (Movistar) y no debería haber problema si él desea continuar.



¿Cómo se diseñó el plan de los líderes?



Normalmente el programa del equipo es igual todo el año y efectivamente en función de nuestros líderes se verá a qué carreras debe ir cada uno. En nuestra condición de ser una compañúia internacional y española, tanto la Vuelta como el Tour son nuestras preferencias, y estamos más obligados. Y el Giro ha pasado a ser otro motivo de interés, en donde lógicamente hemos considerado a Alejandro Valverde que quiere volver y Mikel Landa también quiere estar, porque le ha ido bien. Hemos buscado el equilibrio de nuestros líderes.



¿Por qué no se ha conseguido el sueño amarillo?



Esperemos que llegue. Creo que primero él hizo los motivos para entusiasmarnos todos. Ha hecho unos años brillantes, unos más que otros, Siempre ha mostrado un nivel para que el Tpur fuera una prioridad, mientras hizo méritos para ganar el Giro y la Vuelta. En el Tour solo le ha faltado el ciclo de un corredor fantástico como ha sido Froome. Probablemente con la ayuda de ese equipo ha sido capaz de controlar los momentos que Nairo les hizo pasar. Lo de estos dos últimos años en el Tour han sido momentos han sido extraños que tienen su gran calidad. Su clase no se ha marchitado, en cambio creo que hay una experiencia que lo hace un gran corredor y por eso el sueño amarillo es posible. Los rivales también nos hacen cambiar las ideas.





