Fedeciclismo presiona realización de Tour Colombia 2020

Si Bogotá, Cundinamarca y Boyacá no muestran interés económico para realizar el Tour Colombia 2.1 en el 2020, la competencia podría realizarse en Antioquia.

Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, advirtió que dialogará con los estamentos gubernamentales de esas regiones para que garanticen la realización del evento.

“El problema es que habrá cambio de gobiernos locales y si no hay garantías para realizar la competencia en esas regiones no se podría realizar y pensaremos otras opciones”, aseguró González.



Y agregó: “He dialogado con las personas en Antioquia y han mostrado interés de repetir la sede, pero primero tenemos que dialogar con alcaldes y gobernadores de Cundinamarca y Boyacá a ver qué planes tienen”.



González confirmó que la primera idea es trazar el recorrido por esas zonas y si no hay garantías, pues se cambiará la idea.



En el tema de la televisión de la carrera, González aseguró que en los próximos días se decidirá con el equipo jurídico si se tomarán acciones legales, tras los inconvenientes que ha presentado la transmisión.



Sobre la opción de crear un equipo del World Tour en el país, el dirigente señaló que si la idea es invertir 15 o 20 millones de euros se debe sostener la idea por un tiempo.







