Las metas de los grandes del ciclismo nacional tras el Tour Colombia

La temporada del ciclismo en el 2019 está arrancando y los ciclistas colombianos ya tienen unos caminos trazados en busca de cumplir objetivos grandes en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, entre otras competencias de importancia.

Si bien cada uno tiene delineado un calendario, pues esto puede variar con el correr de los días, no es que se tenga que cumplir al pie de la letra. Cambiará algo de acuerdo con la condición de cada corredor, del momento de forma, de alguna enfermedad o caída que obligue a eso.



Es claro que todos le apuntan a disputar una y dos de las tres competencias más grandes del calendario. Ninguno de ellos se ha matriculado para hacer las tres, nadie se atreve a intentarlo.



No es un secreto que en estas primeras incursiones en Europa la idea es ir preparándose, no hay que ir a tope, pero nadie descarta la posibilidad de obtener triunfos de etapa y hasta clasificaciones generales.



Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Fernando Gaviria le apuntan al Tour de Francia, mientras que Egan Bernal y Miguel Ángel López miran el Giro como su principal objetivo, aunque no se descarta que Egan acompañe a Chris Froome y al actual campeón del Tour de Francia a esa competencia.



Quintana tiene la idea de ir por el título del tour francés, es su sueño, siempre lo ha deseado. Quiere olvidarse de los últimos dos años en los que ha terminado alejado del podio. Su primera carrera en Europa en este 2019 será París-Niza, en marzo; luego irá al País Vasco, probará en dos clásicas: Flecha Valona y Lieja Bastonia Lieja y antes del Tour disputará la Vuelta a Suiza. En su calendario está la Vuelta a España.



“Hemos tomado esas decisiones. El plan es que llegue bien al Tour. Ya ha disputado dos carreras y miraremos en Europa cómo está”, dijo Pablo Lastras, el DT del Movistar.

El primero en comenzar

Gaviria es el que abre más rápido su competencia en el World Tour, el domingo hará parte del Emirates en el UAE Tour, al lado del noruego Alexander Kristoff, una lucha por la capitanía del conjunto en los embalajes.



Su idea es volver al Tour, pero antes se preparará con el fin de pelear el triunfo en la Milán-San Remo, irá a la París-Roubaix y no se sabe qué disputará antes de ir a Francia.



Urán anunció su viaje a Europa, tras el Tour Colombia. El ciclista del Education First estará en la Vuelta a Cataluña y País Vasco, no se sabe qué disputará antes de su objetivo: el Tour de Francia.

Los planes de Bernal

Egan Bernal capitaneará al Sky en el Giro y disputará antes París-Niza, Cataluña, Tour de los Alpes e irá a Italia en busca de ganar experiencia y luchar por los puestos de avanzada.



“Queremos que pruebe, que lidere el grupo, que tenga una obligación. Él quiere hacerlo y le vamos a dar esa oportunidad”, señaló Nicolás Portal, el DT del Sky.



El mejor ciclista colombiano del 2018 fue el boyacense Miguel Ángel López, quien el domingo pasado se impuso en la general del Tour Colombia. ‘Supermán’ ya tiene claro que este año repetirá el menú de la temporada pasada, hablando de las carreras grandes, pues correrá el Giro y la Vuelta a España, en las que terminó de tercero.



“Esa es la idea con él, volver a esas carreras. Analizamos los recorridos y hemos tomado esa decisión. Lo que ha hecho ha sido bueno, pues ganó el Tour Colombia y fue plata en los Nacionales de ruta en la contrarreloj individual”, precisó Stefano Zanini, el técnico del Astana.



López ha diseñado su calendario con París-Niza, Cataluña, Tour de los Alpes, Vuelta a Romandía, Giro y Vuelta.



Por último, Esteban Chaves va de a poco. Viene de luchar contra una mononucleosis que lo alejó de los primeros lugares. Lleva dos años en los que no ha podido figurar, a excepción del triunfo de etapa del Giro del 2018, pero de ahí en adelante esa infección lo ha mantenido ocupado en la recuperación.



Por el momento, estará, desde este jueves, en la Vuelta a Andalucía, irá a la París-Niza y en primera instancia estará en el Giro, pero no hay nada confirmado, depende de su estado de forma, de su evolución.



Así, los ciclistas colombianos comenzarán su rodar en las carreras más importantes del mundo y de esta manera hacer los kilómetros necesarios para dar la batalla y cumplir sus grandes objetivos en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel