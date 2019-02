¡Bienvenidos a la fiesta! Arranca el Tour Colombia lleno de estrellas

Una contrarreloj por equipos de 14 kilómetros por las calles de Medellín será el abrebocas del Tour Colombia 2.1, la carrera por etapas más importante del país de la última época, prueba plagada de estrellas del ciclismo mundial, que han despertado el interés en una región que ama a este deporte y que se desbordará para ver pedalear de cerca a sus ídolos.

La competencia será inolvidable, desde un comienzo tiene el sello del éxito, pues pocas carreras de la categoría 2.1 se dan el lujo de contar con un grupo de gran categoría, que reúne 22 podios en las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), además de campeones de montaña en esas mismas competencias, un verdadero lujo para un certamen al que hay que seguir vestidos de traje negro.

Es una carrera que nos devolverá en el tiempo, porque los mejores del mundo, en su momento, vinieron al país, solo recordar a Fausto Coppi, Greg Lemong, Bernard Hinault, Laurent Fignon y Felice Gimondi, quienes pedalearon por carreteras nacionales como lo harán por estos días Chris Froome, Marco Soler, Julian Alaphilippe y Bob Jungels, quienes encabezan el grupo extranjero de famosos, y que lucharán pedal a pedal contra un lote de colombianos, el más destacados de la época, integrado por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Sergio Henao, Fernando Gaviria y Miguel Ángel López, a quienes secundarán la élite local que querrá dejar su sello, dar la pelea y mostrarse.



Será una gran fiesta a la que todos están invitados, una celebración para embriagarse de ciclismo y espectáculo, una reunión que podrán seguir todos los colombianos que quieren ver ciclismo del bueno, de calidad, de élite.



Esta contrarreloj por equipos puede traer muchas sorpresas, es una trampa. Se espera que se saquen diferencias entre los favoritos, aunque los equipos no podrán contar con sus bicicletas aerodinámicas para la ocasión, la situación es para todos, pero no es difícil saber que escuadras como el Sky, Astana, Movistar, UAE Emirates, Education First y el Deceunick-Quick-Step, todas del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, marcarán la pauta.



El que o los que saquen diferencias por encima de los 25 segundos tendrán un plus a favor en busca del título, porque hay poco terreno en el que sus rivales les podrán descontar. Si un Sky, con Bernal y compañía, o un Movistar con Nairo, por poner dos ejemplos solamente, se benefician con un buen margen de segundos en la crono, pues será bien complicado bajarlos de ese pedestal.

La carrera, que tendrá seis etapas y 828,2 kilómetros de recorrido, solo cuenta con una llegada en montaña, en la última etapa con el alto de las Palmas, de primera categoría, el único de ese calibre. El Tour Colombia no será montañoso, su hoja de ruta señala solo nueve pasos, cinco de cuarta, dos de tercera, uno de segunda y el nombrado en Las Palmas, no más, por lo que descontar ese puñado de segundos no será fácil, más si la ventaja la tienen hombres de la talla de los nombrados.



Por lo anterior es que los favoritos al triunfo final son los corredores colombianos que integran un equipo del World Tour, estructuras que se arman para ganar títulos, aprovechar sus fortalezas y que minimizan sus debilidades. Ellos están uno y hasta dos escalones por encima de los demás. Y si hablamos de los extranjeros, el único que podría hacer mella es Alaphilippe, pero el francés sufrió en la etapa de montaña de la Vuelta a San Juan y acá en Antioquia se correrá, la mayor parte de las etapas, en altura, algo que también les afecta y que beneficia a los locales que entrenan y disputarán la competencia en el ‘patio de su casa’.



La carrera será especial para Fernando Gaviria y Nairo, ambos igualados con 36 triunfos en competencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y en este punto el más beneficiado será el primero, el corredor del UAE Emirates, que tendrá tres opciones grandes de convertirse en el más ganador del país. El menú nos dice que es favorito para la llegada en la Ceja, su tierra, donde nació, donde se levantó, donde se formó como ciclista, mañana. Luego, estará el arribo a Llanogrande y el viernes en el circuito en Medellín, tres opciones para que Gaviria se desate y saque lo mejor de su repertorio en los finales rápidos, esa punta de velocidad que lo ha visto ganador en 33 etapas, tres de ellas el año pasado en la Colombia Oro y Paz 2.1, cuatro en el Giro de Italia 2017 y dos en el Tour de Francia del año pasado que le sirvieron para vestirse de líder.



Por todo lo anterior es que se asegura el éxito de la competencia, pues tendrá todos los condimentos de un buen plato ciclístico: figuras mundiales en acción, recorrido acorde para el espectáculo y una afición que vibra y que lleva al ciclismo en la sangre. ¡Bienvenidos a la fiesta!



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial a Medellín

​En Twitter: @lisandroabel