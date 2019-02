Fiesta del pedal en la presentación de equipos del Tour Colombia

Una locura, eso fue la presentación de equipos del Tour Colombia 2.1, este domingo en Medellín. El público que asistió al acto en el estadio Atanasio Girardot vibró con el ‘paseo’ de cada una de las 28 escuadras que desde este martes, en la contrarreloj por equipos de 14 km en la capital antioqueña, serán los protagonistas de la prueba.

Sin duda, ya arrancó el Tour Colombia con la@presentación de equipos en Medellín. @ELTIEMPO pic.twitter.com/cf7SvO30EQ — Lisandro Rengifo (@LisandroAbel) 10 de febrero de 2019

Nairo, otros de los@mas@ovacionados en la presentación de equipos del Tour Colombia en Medellín. @ELTIEMPO pic.twitter.com/s5aVcEg8lc — Lisandro Rengifo (@LisandroAbel) 10 de febrero de 2019

No hay palabras para describir cuando los anunciadores informaron que Rigoberto urán, el líder, del Education First, hacía su entrada triunfal: la gente enloqueció y comenzó a corear el “Rigo, Rigo, Rigo”. Nairo Quintana no se quedó atrás. En nombre del ciclista boyacense también fue coreado, hasta tal punto, que el hombre del Movistar se bajó de su bicicleta y saludó a la gente que lo aclamaba. Y qué decir de Chris Froome, el campeón cuatro veces del Tour de Francia, un Giro de Italia y una Vuelta a España lucía gafas oscuras, mientras transitó por el anillo del gramado del estadio levantó el brazo derecho y por ratos señalaba a Egan Bernal, su compañero en el Sky, del que se desborda en elogios. Mariana, una niña de 12 años, se salió del contexto, saltó de la tribuna y llegó corriendo a las bancas en las que estaban sentados los ciclistas. Abrazó a Urán, se tomó fotos con Fernando Gaviria, invitó a que Egan le firmara un autógrafo y no faltó la foto con Nairo y Froome. “Emocionada. Son mis ídolos y tenerlos acá, poderlos ver es lo mejor que me ha pasado”, señaló Mariana, quien no se perderá ninguna etapa.

Sky en la presentación de equipos del Tour Colombia. Ovación para Froome y Egan Bernal. @ELTIEMPO pic.twitter.com/dWCqWB41hG — Lisandro Rengifo (@LisandroAbel) 10 de febrero de 2019

Esta vez no hubo collar de arepas, tampoco largos discursos y el tema no era el fútbol, en la gramilla no se disputaba tradicional clásico paisa entre Nacional y Medellín, pero era una de las pocas oportunidades de ver a un selecto grupo de los mejores pedalistas del mundo, esos que solo se ven por televisión en plena lucha en un Tour, Giro o Vuelta. Por eso la cita era imperdible y a ella llegaron 25 mil personas al estadio, quienes no se cansaron de gritar y de aplaudir a sus ídolos, a esos hombres que sobre la bicicleta son los protagonistas de grandes gestas. El Himno Nacional fue interpretado por el cantante de música popular Pipe Bueno, quien toc´´o las fibras de los espectadores presentes en el acto.

Rigoberto Urán y de entrada triunfal en la presentación del Tour Colombia en Medellín. El de la casa, manda. @ELTIEMPO pic.twitter.com/8JpIviIdbU — Lisandro Rengifo (@LisandroAbel) 10 de febrero de 2019

Y cada uno de los 168 ciclistas se sintieron como en casa, la mayoría llevaba en una de sus manos el celular, los videos y las fotos para subir las redes sociales eran el objetivo claro y lo hicieron. Con esta emotiva presentación arrancó en forma el Tour Colombia 2.1. Tras caer la tarde y entrar la noche, el acto terminó, el público abandonó el escenario satisfecho, con la misión cumplida de haber visto a Urán, Nairo, Froome. Ellos, mientras tanto, se fueron a sus hoteles a descansar, porque saben que la batalla será desde el martes.







Lisandro Rengifo

Enviado especial

​Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @LisandroAbel

Medellín.