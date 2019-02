Que al Sky lo patrocine Colombia, solo una ilusión

Dave Brailsford, Rigoberto Urán y el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, se reunieron con el presidente de Colombia, Iván Duque, en busca de buscar un acuerdo para que el Gobierno Nacional pueda patrocinar un equipo de ciclismo o darle la mano a la escuadra que maneja Brailsford y que se quedará sin apoyo, tras el anuncio de Sky de abandonarlo a final de temporada.Duque quedó en estudiar la propuesta, pero no es fácil por varias razones.

Ya el país experimentó contar con una escuadra en la categoría Profesional Continental, el Team Colombia, con un presupuesto de solo 3 millones de dólares, y no se pudo, se quedaron cortos.La infraestructura que hoy maneja el Sky cuesta al año unos 35 millones de dólares, una cifra demasiada alta para las pretensiones y para un país que no es tan solvente económicamente y que tiene muchas más necesidades que el apoyar a un equipo de ciclismo con esa cantidad de dinero.



Si Juan Manuel Santos y el en ese entonces director de Coldeportes, Andrés Botero, recibieron serias críticas por ceder ese dinero a una escuadra ciclística disminuyendo de alguna manera los aportes a deportes como el atletismo, levantamiento de pesas y boxeo, para nombrar solo tres, cómo será con un apoyo de 35 millones de dólares.



¡Inaudito! Hay que tener cabeza fría y los pies en la tierra para frotarse las manos con ese tema, pero la propuesta está encima de la mesa del presidente Duque



.“Se hizo la reunión y se exploraron proyectos futuros para el ciclismo colombiano. También se habló del tema del Sky y las opciones de que se pueda dar, pero no hay nada concreto”, le dijo a EL TIEMPO Ernesto Lucena, director de Coldeportes.



El tema suena bien para el ciclismo, pero Colombia no está en una situación para darse el lujo de destinar esa cantidad de dinero para apoyar a una infraestructura tan grande como el Sky de hoy.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial a Medellín

En Twitter: @lisandroabel